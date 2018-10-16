Картина Куинджи из собрания Национального музея искусств представлена в Третьяковской галерее - ФОТО

В Москве в Третьяковской галерее открылась выставка одного из самых ярких русских художников XIX столетия Архипа Куинджи (1842-1910), в чью экспозицию включено полотно "Волга" из художественного собрания Азербайджанского Национального музея.

Масштабный состав настоящей выставки не может восхитить: более 180 художественных работ из 23 музейных собраний России, Азербайджана, Беларуси и одной частной коллекции. Ретроспективные выставки Архипа Куинджи, совершившего прорыв в художественных изысканиях своего поколения живописцев, проходили дважды - В 1914 и 1992 годах. Причём последняя также в Третьяковской галерее, но в ней была представлена лишь часть художественного наследия живописца. Можно считать, что настоящая выставка - самая крупная экспозиция работ Куинджи с 1914 года. Впервые за несколько десятков лет одновременно демонстрируются знаковые работы Архипа Куинджи и его экспериментальные эскизы.

Русский художник греческого происхождения Архип Иванович Куинджи создал особый тип романтического пейзажа и с тех пор его искусство по праву связывают с традициями передвижников. Творчество Куинджи - это органический сплав опыта, предшествующего развитию пейзажной живописи, в котором он со свойственной ему самобытностью трансформировал русский и европейский романтизм, достижения французских барбизонцев, открытия импрессионистов и совершенно новую для той эпохи декоративную театрализацию в станковых полотнах. Особая, уникальная чувствительность зрения живописца, позволяла ему находить нестандартные, по тем временам, сочетания цветов в художественной подаче различных состояний природы. Куинджи в своих произведениях часто экспериментировал с красящими пигментами, светом и цветом. Как отметила куратор выставки Ольга Атрощенко: "Он создал новый эффект, его работы оживают при искусственном освещении". Часто смелость обращения Куинджи с цветами и краской, казалась его современникам дерзкой, тем самым оставалась необъяснимой. Но время доказало, что именно художественные изыскания Куинджи открыли богатые перспективы и для искусства будущего - символизма, экспрессионизма, примитивизма, фовизма.

Первого октября состоялось закрытое мероприятие для официальных спонсоров и специально приглашённых гостей. На нём выступили генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и председатель правления, президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев от лица генерального спонсора выставки. На следующий день с экспозицией, расположившейся на двух этажах Инженерного корпуса, смогли ознакомиться представители СМИ. Для широкой публики открытие состоялось шестого октября. Ознакомиться с творчеством Архипа Куинджи в Третьяковской галерее можно будет до 17 февраля 2019 года.

В числе особо приглашённых гостей были директор Азербайджанского Национального музея искусств, профессор Чингиз Фарзалиев и главный хранитель музея, заслуженный работник культуры Наиля Рагимова. В экспозицию выставки вошла картина "Волга" (холст, масло) Куинджи из фонда "живопись" Азербайджанского Национального музея искусств, датируемая 1898-1908 годами. Она интересна тем, что считается одной из самых больших полотен (104,5х169 см) для того периода творчества художника.

Как рассказал Day.Az директор Азербайджанского Национального музея искусства, профессор Чингиз Фарзалиев, картина "Волга" была передана Государственным музейным фондом Москвы в Азербайджанский государственный музей в 1928 году. Она сразу же вошла в постоянную экспозицию музея до 1936 года. После до 1951 года "Волга" выставлялась по различным адресам, которые входили в структуру заново созданного Азербайджанского государственного музея искусств. Вот уже более шести десятков лет, увидеть "Волгу" можно по адресу улица Ниязи, 9. Профессор Фарзалиев поделился эксклюзивной информацией о самой картине: в 1914 году "Волга" была передана Обществом А.И.Куинджи в дар Московскому Публичному Румянцевскому музею. Достоверность того, что работа принадлежит кисти художника, подтверждена подписями видных искусствоведов того времени "В.Беклемишев, Зарубин и другие подписи (неразборчиво)" на обороте холста.

Главный хранитель Азербайджанского Национального музея искусств Азербайджана Наиля Рагимова отметила, что в фонде "живопись" хранятся ещё три работы Архипа Куинджи, поступившие в 1935 году из Русского музея (Санкт-Петербург), подаренные ему Обществом Куинджи: "Снежные вершины" (18х13 см, бумага, масло), "Облако" (18,5х12, см, картон, масло) и "Морской берег" (12,5х18,5 см, картон, масло). По ним сегодня можно проследить красоту творчества Куинджи, воспевшего не только силу водной стихии, но и глубину небесного свода. И как писал о своем друге Илья Репин: "Иллюзия света была его богом, и не было художника, равного ему в достижении этого чуда живописи".

Татьяна Иванаева