Во Дворце Гейдара Алиева состоялось успешное выступление IP ORCHESTRA - ФОТО - ВИДЕО

История повторилась! IP ORCHESTRA под управлением маэстро Игоря Пономаренко вновь выступил на сцене Дворца Гейдара Алиева с ошеломляющим успехом.

Напомним, что именно в Азербайджане легендарный проект питерского дирижера стал международным - на апрельском концерте в Баку маэстро впервые собрал оркестр из музыкантов другой страны. И в этот раз в составе симфонического оркестра были наши музыканты.

Апрельский концерт был настолько успешен, что дата этого была объявлена в тот же вечер. И по многочисленным просьбам публики большую часть концертной программы вечера посвятили группе Queen.

Для исполнения хитов легендарной группы был увеличен состав музыкантов в оркестре, приглашены ансамбль Бакинской музыкальной академии "Lumineux" (художественный руководитель - Наала Барателия) и молодые исполнители Роман Шульга, Микаил Рафиев, Ильгар Бекиров и Айтадж Оруджалиева, которые поразили зал своими невероятными голосами.

В концертной программе "Rock Hits Show -2" также были представлены мировые хиты легендарных групп и всемирно известных исполнителей Aerosmith, Rammstein, Scorpions, DDT, Evanescence, Black Sabbath, Muse, Zemfira, Alisa, Ariya и др. Сюрпризом для зрителей стала композиция "Xəzrin sahilində" легендарной азербайджанской группы "Yuxu".

И как и на прошлом концерте дата следующего выступления IP ORCHESTRA в Баку была объявлена маэстро со сцены - 14 февраля 2019 года. Данная новость вызвала восторг публики, который увеличился, как только маэстро сообщил, что следующий концерт будет посвящен синематографу.

После этой новости под звуки аплодисментов оркестр исполнил композиции из фильма "Бриллиантовая рука", а также саундтрек из телесериала "Игра престолов".

Основой атмосферы настоящего рок-концерта является сумасшедшая любовь слушателей и исполнителей к этой музыке. Это проявлялось в виртуозном исполнении, полном эмоций, невероятных импровизациях музыкантов (помним, что это симфонический оркестр), которые добавляли азербайджанские мелодии в хиты мировой рок-музыки и даже танцевали на сцене. Зрители тоже танцевали, но только в зале, а также пели свои любимые хиты и безостановочно аплодировали музыкантам и маэстро.

Франгиз Агаларова

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Аz, Milli.az.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook