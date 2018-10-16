В Баку появился лабиринт азербайджанского джаза - ФОТО

В рамках Бакинского международного джаз-фестиваля (Вaku International Jazz Festival 2018) в Rotunda Jazz Club (Landmark) состоялось открытие арт-выставки азербайджанской художницы Джамали Рахманлы под названием "Лабиринты азербайджанского джаза" ("Azərbaycan caz labirinti"), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В экспозицию вошли работы Джамали Рахманлы, посвященные истории азербайджанского джаза, а также известным джазовым музыкантам и исполнителям.

Выставка представлена в оригинальном виде - если традиционно произведения художников и фотографов вывешиваются на стенах, то Джамаля Рахманлы решила применить совершенно иной экспозиционный формат.

Гостям был представлен художественный лабиринт с фотоматериалами, войдя в который они оказывались в музыкально-историческом пространстве. Проходя по лабиринту и рассматривая его, зрители совершали виртуальное путешествие по истории азербайджанского джаза. Выставка в виде лабиринта охватывает 240 квадратных метров.

Посетители экспозиции были в восторге от данной идеи автора выставки.

Отметим, что Бакинский международный джаз-фестиваль (Вaku International Jazz Festival 2018) проходит с 14 по 28 октября. Экспозиция "Лабиринты азербайджанского джаза" будет демонстрироваться в течение всех фестивальных дней.

Бакинский международный джаз-фестиваль - это праздник высокой музыки, мастер-классы, джем-сейшны, конкурс молодых исполнителей, арт-выставки, и, конечно, великолепные концерты на различных музыкальных площадках города.

Международный джаз-фестиваль организован при поддержке министерства культуры Азербайджана и журнала "Jazz Dünyası".

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