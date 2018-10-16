В Баку выступил известный немецкий саксофонист

16 октября в рамках Бакинского международного джаз-фестиваля в Rotunda Jazz Club выступил известный немецкий саксофонист Уве Штеймец.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, имя Уве Штеймеца хорошо известно за пределами Германии. Музыкант прославился благодаря своей авангардной игре с элементами христианской музыки.

Выступление артиста было встречено с большим интересом.