В Баку выступил известный немецкий саксофонист
16 октября 2018 22:06 158
16 октября в рамках Бакинского международного джаз-фестиваля в Rotunda Jazz Club выступил известный немецкий саксофонист Уве Штеймец.
Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, имя Уве Штеймеца хорошо известно за пределами Германии. Музыкант прославился благодаря своей авангардной игре с элементами христианской музыки.
Выступление артиста было встречено с большим интересом.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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