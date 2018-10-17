В Баку состоялся концерт джазового трио из Германии - ФОТО

Вчера в Rotunda Jazz Club в рамках Международного джазового фестиваля прошел концерт Uwe Steinmetz Trio.

Музыканты из Германии подарили бакинцам незабываемый вечер "космического" джаза.

Уве Стайнмец не просто свободный композитор, саксофонист. Свою концертную деятельность он плодотворно совмещает с преподавательской далеко за пределами Европы, в том числе Индии, Корее, Эфиопии и США. Изучавший теорию саксофона и музыки в Берлине, Берне, Индии и Бостоне у лучших учителей, он обладает национальными и международными наградами за свою художественную работу.

В качестве солиста он работал с Бобом Минцером, Джо Манери, Марком Росси, Бен Швенденером, Маркусом Штокхаузеном, Клаудио Пунтином, Штеффеном Шорном, Торстеном Лау, Вольфгангом Зибером и Питером Венигером. В качестве композитора он работал с большими группами, церковным органом и струнным квартетом, среди прочих с британским струнным квартетом Фицвиллиама.

Он выпустил 12 CD в Германии и США и посетил с турами, играя свою собственную музыку на четырех континентах в более чем 30 странах.

Как сообщил публике ведущий вечера педагог Азербайджанской национальной консерватории, джазовый обозреватель Тофик Гасансой, Уве Стайнмец находит вдохновение в богословских мотивах и церковной музыке. У музыки Стайнмеца есть внутренний мир, тайна, медитация и авангард.

И именно в этот мир музыканты погрузили публику, которая замерев слушала невероятное исполнение такого необычного, но очень глубокого джаза.

Концерт Uwe Steinmetz Trio завершился продолжительными овациями публики, которая не хотела отпускать музыкантов со сцены и требовала "бис".

Добавим, что Международный джаз-фестиваль проходит в Баку с 14 по 28 октября. Организаторами фестиваля являются Министерство культуры Азербайджана и журнал "Мир джаза". Данный концерт прошел при поддержке Goethe-Zentrum Baku.

Ф. Агаларова