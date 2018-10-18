Франгиз Ализаде вновь в жюри Российского конкурса композиторов - ФОТО

Каждые два года в северной столице России - Санкт-Петербурге проводится конкурс композиторов на создание лучшего произведения для симфонического оркестра. Организаторами конкурса являются Фонд Андрея Петрова, а также Комитет по культуре города Санкт-Петербург.

15 октября в Большом зале государственной филармонии им. Шостаковича состоялся заключительный тур уже Xll конкурса композиторов им. Петрова, на котором прозвучали произведения шести финалистов, отобранных из 107 присланных партитур. Стоит отметить, что за прошедшие годы конкурс существенно расширил свою географию, превратившись из всероссийского в международный. Достаточно отметить, что в этом году в нем приняли участие авторы не только из России, но и из Франции, Чехии, Америки, Узбекистана, Казахстана, Киргизстана, Белоруссии и Азербайджана.

В благодарственном письме организационного комитета конкурса в адрес председателя жюри, всемирно известного композитора и международного эксперта в области музыки - народной артистки Азербайджана, председателя Союза композиторов Азербайджана, Артиста мира ЮНЕСКО, профессора Франгиз Ализаде так и говорится: "Благодаря Вашему высокому профессионализму, компетентности, доброжелательности и преданности делу Музыки, география нашего конкурса ширится с каждым годом, привлекая все больше участников и поклонников".

Стоит отметить, что Ф. Ализаде уже в третий раз возглавляет жюри этого престижного конкурса в Петербурге, в состав которого входят такие авторитетные музыканты как А. Кнайфель, А. Десятников, П. Карманов, Ф. Леднев, Н. Хрущева, Дм. Янов-Яновский.

Выступившая с речью после концерта заключительного тура конкурса Франгиз Ализаде, отметила давние и крепкие творческие связи композиторских школ России и Азербайджана, а затем ярко и образно охарактеризовала все 6 прозвучавших произведений, пожелала молодым композиторам новых успехов и открытий.

В заключении вечера состоялось объявление имён победителей и вручение премий лауреатам конкурса. Первой и второй премии удостоились композиторы из Америки: Нина Синякова и Евгений Бирман. Третьего места была удостоена композитор из Москвы - Алина Подзорова.

Также были присвоены три диплома композиторам-финалистам конкурса - Аязу Гамбарли (Азербайджан), Ивану Александрову (Санкт-Петербург) и Роману Цыпышеву (Екатеринбург). Кроме того, приз зрительских симпатий получил И. Александров за своё произведение "Зимние сцены".

Произведения финалистов прозвучали в исполнении Санкт-Петербургского академического симфонического оркестра под управлением заслуженного артиста России, профессора Александра Титова.

Отрывки с концерта и большое интервью с Франгиз Ализаде были продемонстрированы на российском телеканале "Культура".

Добавим, что Франгиз Ализаде является членом жюри и художественных советов целого ряда престижных международных конкурсов в Европе и Америке.

Надежда Кузина

Санкт-Петербург