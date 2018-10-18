Хелена Кенигсмаркова: Азербайджанский музей ковра - музей моей мечты

Участники международной конференции "Декоративное искусство и интерьер", которая прошла в Азербайджанском музее ковра, поделились своими впечатлениями о мероприятии, сообщили Trend Life в пресс-службе музея. В конференции, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, приняли участие более сорока специалистов из 14 стран - Азербайджана, Австрии, Италии, Португалии, Германии, Ливана, Нидерландов, Японии, США, Индии, Египта, Чехии, Грузии и Турции.

Президент Комитета музеев и коллекций декоративного искусства и дизайна, чешский искусствовед Хелена Кенигсмаркова отметила, что впервые посетила столицу Азербайджана и высоко оценила проведение конференции: "Прежде всего, мне понравилась современная архитектура в Баку. Фактически, первый день конференции мы целиком провели в музеях и в Ичери шехер. Все впечатления о вашей стране - исключительно положительные. В Баку первоочередной для нас была тема ковров и текстиля. Конференция запомнилась очень интересными дискуссиями и выступлениями. Музей ковра относится к одним из самых современных музеев в мире. Имеет значение также качество коллекции, экспозиции, научных исследований - это все важные показатели идеального музея. Музей ковра на этом не останавливается, а движется вперед, развивается - и это, в свою очередь, также очень важно. Музей ковра - музей моей мечты. Я всем музеям желаю пройти этот путь развития".

Член правления комитета домов музеев и исторических зданий и комитета DEMHIST Ёшихиро Накатани также отметил значимость проведения конференции и красоту Баку: "Мне было интересно послушать многочисленные доклады об интерьерных решениях домов-музеев, о техниках и использовании интерьерных приемов. Меня чрезвычайно впечатлил способ демонстрации ковров в Азербайджанском музее ковра. Мы тоже располагаем образцами текстиля (правда, не коврами), и случается, что у нас возникают сложности с красивой демонстрацией текстильного искусства. Ваша же экспозиция проста и красива. Впечатления о Баку и Азербайджане у меня очень положительные. В Баку ощущается европейский дух - как, скажем, в Милане, Париже или Венеции. В то же время я, будучи японцем, улавливаю здесь и дыхание Азии. Ваш город совмещает оба эти направления, вызывая во мне множество ощущений".

Конференция "Декоративное искусство и интерьер" двух международных комитетов Международного совета музеев (ICOM) - Комитета музеев и коллекций декоративного искусства и дизайна (ICDAD) и Комитета домов музеев и исторических зданий (DEMHIST) была организована при поддержке Министерства культуры Азербайджана, Азербайджанского национального комитета (ICOM), Азербайджанского музея ковра и Национального музея искусств Азербайджана.