Фирангиз Ализаде выбрала лучших композиторов в России

Председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде возглавила жюри XII конкурс композиторов имени А.П.Петрова в Санкт-Петербурге (Россия). Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в Фонде Андрея Петрова.

Конкурс композиторов на создание лучшего произведения для симфонического оркестра проводится в Санкт-Петербурге каждые два года. Его организаторами являются Фонд Андрея Петрова, а также Комитет по культуре города Санкт-Петербург. За прошедшие годы конкурс существенно расширил свою географию, превратившись из всероссийского в международный. В этом году в нем приняли участие авторы из России, Азербайджана, Франции, Чехии, США, Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Беларуси.

"Благодаря вашему высокому профессионализму, компетентности, доброжелательности и преданности делу музыки, география нашего конкурса ширится с каждым годом, привлекая все больше участников и поклонников", - говорится в благодарственном письме оргкомитета конкурса в адрес Фирангиз Ализаде.

Фирангиз Ализаде в третий раз возглавляет жюри этого престижного конкурса в Санкт-Петербурге, в состав которого входят такие авторитетные музыканты как Александр Кнайфель, Леонид Десятников, Павел Карманов, Федор Леднев, Настасья Хрущева, Дмитрий Янов-Яновский.

Заключительный тур XII конкурса композиторов имени А.П.Петрова прошел в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Дмитрия Шостаковича, где прозвучали произведения шести финалистов, отобранных из 107 присланных партитур.

После концерта заключительного тура, Фирангиз Ализаде отметила давние и крепкие творческие связи композиторских школ России и Азербайджана. Председатель союза композиторов Азербайджана ярко и образно охарактеризовала все шесть прозвучавших произведений и пожелала молодым композиторам новых успехов и творческих открытий.

В заключение вечера состоялось объявление имен победителей и вручение премий лауреатам конкурса. Первой и второй премии удостоились композиторы из США - Нина Синякова и Евгений Бирман. Третьего места была удостоена композитор из России - Алина Подзорова.

Также были присвоены три диплома композиторам-финалистам конкурса - Аязу Гамбарли (Азербайджан), Ивану Александрову (Россия) и Роману Цыпышеву (Россия). На российском канале "Культура" были продемонстрированы отрывки с концерта, а также интервью с Фирангиз Ализаде.