В Баку состоится грандиозная премьера первой рок-оперы Азербайджана «Возвращение Синдбада» - ВИДЕО

27 октября во Дворце имени Гейдара Алиева состоится грандиозная премьера первой рок-оперы Азербайджана "Возвращение Синдбада".

Автором рок-оперы является известный вокалист и композитор, лауреат международных конкурсов Ризван Садырханов.

Отметим, что проект реализован по заказу министерства культуры Азербайджана. Работа над оперой длилась более двух лет, сюжет построен по мотивам сказки "Приключения Синдбада-Морехода" из сборника "Тысяча и одна ночь". В мультикультуральном проекте использованы стихи мировых классиков, цитаты на азербайджанском, русском, английском, итальянском и чешском языках, а также стихи вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.

Режиссером спектакля является Ниджат Кязимов. В постановке заняты Микаил Рафиев (Синдбад), Гюльшан Ибадова (Зохра), Эмиль Миняшев (Ангел-хранитель), Ризван Садырханов (Боцман), а также Азер Рза, Джавид Самедов, Шамиль Керимов, Юлия Моторина, Мила Рзаева, Исмаил Якубов, Ильхам Назаров, Наргиз Ализаде, Адалят Шукюров и другие.

Музыкальный продюсер - Эмиль Миняшев, художник - Марина Кузнецова, авторы текстов для оперных арий - Лейла Алиева, Азад Гаджиев, Лейли Салаева, Рафаэль Гусейнов, Алессандро Милани, Йожеф Сладек, Шамси Гачар, Николай Гумилев и другие.

Как сообщил Day.Az Ризван Садырханов, работа над постановкой вступила в завершающую стадию и идет довольно успешно.

"В настоящее время репетиции рок-оперы проходят в Доме актера Союза театральных деятелей Азербайджана, возглавляемого народным артистом Азерпаша Нейматовым, который любезно предоставил нам эту уникальную возможность. Мы, как говорят, окружены доброжелательностью их коллектива и интересом к нашей работе.

В нашем проекте занято около 60 человек, включая два танцевальных коллектива. Конечно, вполне естественно, что при таком количестве участников, возникает масса проблем, начиная от подбора костюмов, фурнитуры и просто элементарных проблем, связанных с недомоганиями, занятостью участников на основной работе и т.д. В связи с этим хотел бы еще раз поблагодарить наше министерство культуры за организацию и прекрасный подбор кадров, ответственных за постановку нашей рок-оперы, учитывая, что это первый подобный опыт.

Считаю, что мне и всем нам невероятно повезло, что проект доверили выдающемуся режиссеру, заслуженному артисту Азербайджана Ниджату Кязимову и постановщику всех хореографических номеров народной артистке Азербайджана Джамиле Байрамовой.

Тем, кто придет на эту премьеру, будет дана возможность убедиться в практически безграничной фантазии и неординарности мышления Ниджата Кязимова. А танцы поставленные Джамилей Байрамовой, значительно усиливают и зачастую приумножают музыкальную составляющую оперы.

В очень небольшие сроки для такой огромной и важной постановки ей удалось сформировать уникальный танцевальный коллектив. Все, начиная от подбора костюмов до рисунка самих танцев, - плод ее удивительного таланта.

Я также хотел бы выразить свою благодарность коллективу Дворца имени Гейдара Алиева и непосредственно директору Дворца Фархаду Бабаеву за трепетное отношение к нашей работе", - сообщил автор первой в Азербайджане рок-оперы.

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Франгиз Агаларова