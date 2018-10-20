В Баку приедут турецкие звезды Мурат Далкылыч и Мелис Сезен - ФОТО

20 октября 2018 10:00

В Киноцентре "Низами" в Баку при организационной поддержке Аf Media 7 ноября состоится торжественный гала-вечер турецкого фильма "Dünya Hali". Об этом сообщили Trend в пресс-службе Киноцентра, передает Day.Az.

На премьере фильма в столице Азербайджана будут присутствовать исполнители главных ролей в кинокартине - популярный турецкий исполнитель и актер Мурат Далкылыч и известная актриса Мелис Сезен.

Фильм "Dünya Hali" снят в жанре романтической комедии и повествует о молодом человеке по имени Сердар, который страдает филофобией - боязнью влюбиться, и его взаимоотношениях с молодой девушкой Гизем.

Режиссер фильма - Омер Джан. В фильме также снимались - Эрен Хаджисалихоглу, Демет Гюль, Гёкай Мюфтюоглу, Серенай Акташ и другие.

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