В Баку состоялся яркий концерт музыкантов из Азербайджана, Норвегии, Грузии и Казахстана - ФОТО

Вчера в Бакинской музыкальной академии им. Уз.Гаджибейли состоялся концерт в рамках проекта "Music and artistic research knowledge network Eurasia", объединившего музыкантов из Азербайджана, Норвегии, Грузии и Казахстана.

Как сообщила Day.Az проректор Музыкальной академии, народная артистка Егяна Ахундова, которая также является одной из координаторов данного проекта, отношениям между БМА и Музыкальной академией имени Грига университета Бергена в Норвегии около 10 лет. За это время было проведено не мало общих проектов, а последние 2 года две консерватории реализуют проект "Music and artistic research knowledge network Eurasia", география которого уже расширилась. Теперь в этом проекте не только Азербайджан и Норвегия, но и Казахская национальная консерватория имени Курмангазы, и Тбилисская государственная консерватория имени Вано Сараджишвили.

Егяна Ахундова отметила, что целью проекта является нахождение нового в композиторской школе молодого поколения, обмен исполнительскими школами разных стран, и, конечно, налаживание дружеских связей между творческой молодежью разных стран.

Координаторы проекта Егяна Ахундова, Dagfinn Bach (Норвегия), Nana Sharikadze (Грузия), Zhanna Abdulkalyk (Казахстан) в рамках ее первой части встречались в Норвегии, а вчера в рамках второй части проекта студенты выступили в БМА с яркой концертной программой. Далее с студенты и педагоги участники проекта выступят в Грузии, Казахстане и Норвегии.

Среди участников проекта Магнэ Тормодсатер (Норвегия), Лука Топурия (Грузия), Ирина Ростомашвили (Грузия), Максим Максимов (Казахстан), Аидана Шилдебаева (Казахстан), Зиба Раджабли (Азербайджан) и др.

В БМА музыканты выступили вместе с Камерным оркестром БМА "Baku Chamber Orchestra", художественным руководителем и главным дирижером которого является заслуженный артист Азербайджана Фуад Ибрагимов.

Представив публике яркую концертную программу, где прозвучали произведения И.С.Баха, В.А.Моцарта, Э. Грига, С. Цинцадзе, К. Шильдебаева, Уз. Гаджибейли, Г. Гараева, М. Тормодсатера и других композиторов, музыканты вызвали восторг публики.

Концерт завершился продолжительными овациями зала.

Отметим, что ярким событием в рамках проекта стало участие музыкантов проекта "Music and artistic research knowledge network Eurasia" в Международном джазовом фестивале в Баку. Незабываемый концерт, прошедший в Rotunda Jazz Club 17 октября, также продемонстрировал талант музыкантов и плодотворность проекта консерваторий.

Франгиз Агаларова

Фотографии: Айгюнь Расулова