Посол Франции: Бакинский джаз-фестиваль играет большую роль в развитии культурных связей между странами - ФОТО

20 октября в рамках Бакинского международного джазового фестиваля в Rotunda Jazz Club при поддержке посольства Франции в нашей стране и Institut Français Azerbaïdjan состоялся концерт популярного французского джаз-трио "İnitiatives".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, перед началом концерта прошла встреча участников группы и организаторов концерта с журналистами.

Посол Франции в нашей стране Аурелия Бушез высоко оценила Бакинский джаз-фестиваль, сказала, что такие мероприятия положительно сказываются на развитии и укреплении культурных связей между странами. "Францию и Азербайджан связывает сотрудничество по многим областям, в частности, в сфере культуры и искусства. Сегодняшний вечер тому пример. Наши музыканты из года в год приезжают на этот грандиозный фестиваль, показывают свое мастерство. Я хочу поблагодарить организаторов фестиваля за этот музыкальный праздник, который они дарят нам каждый год. Хочу отметить, что, в свою очередь, азербайджанские музыканты также приезжают на гастроли во Францию, пользуются большим успехом", - добавила посол.

Лидер группы "İnitiatives", пианист Жан-Кристоф Шоле довел до внимания, что помимо него в состав трио входят контрабасист Гильдас Бокле и барабанщик Симон Берни. "Мы впервые посещаем Баку, я в восторге от вашей столицы. Очень гостеприимный и красивый город, своей романтичностью он напоминает мне Париж. Для нас большая честь принимать участие в таком прекрасном фестивале, все организовано на высоком уровне. Особенно радует, что бакинская публика ценит джаз и понимает этот жанр. Уверен, что наше выступление также понравится слушателям", - сказал в заключение музыкант.

Организатор Бакинского международного джаз-фестиваля Лейла Эфендиева довела до внимания, что в будущем планируется большое количество проектов совместно с французскими джаз-исполнителями. Она выразила признательность посольству Франции за содействие в проведении фестиваля. Л.Эфендиева отметила, что в Баку очень любят французскую музыку, именно поэтому ежегодно приглашается множество талантливых джазменов из Франции.

Затем состоялся концерт трио "İnitiatives". На протяжении всего вечера музыканты радовали зрителей мелодичными композициями и импровизациями.