Франгиз Ализаде подвела итоги уходящего года: 2018 год был успешным и плодотворным для Азербайджана

Для Союза композиторов Азербайджана 2018 год был успешным и плодотворным. Прежде всего, потому что страна наша успешно развивалась и крепла, города стали краше и благоустроеннее. Великолепные концертные площадки, благожелательная и культурная публика, высокопрофессиональная подготовка международных мероприятий привлекают все больше артистов и коллективов, политиков и туристов. Богат был 2018 год и на юбилейные даты: торжественно были отмечены 100-летие АДР и гениального композитора Гара Гараева.

Об этом сообщила Day.Az председатель Союза композиторов Азербайджана, Артист мира ЮНЕСКО, член-корреспондент Национальной академии наук Азербайджана, народная артистка, профессор Франгиз Ализаде.

Она отметила, что спектакли и концерты, новые фильмы и необычные проекты, осуществлённые в разных странах мира, ознаменовали широкое признание наследия великого композитора, оставившего после себя не только замечательные музыкальные произведения, но и целую плеяду учеников и последователей. Народная артистка добавила, что радостным было также открытие Дома-музея Гара Гараева, где сфокусированы обширные материалы и документация, освещающие творчество и жизнь выдающегося композитора.

"Большое количество мероприятий в стенах Союза композиторов было посвящено 100-летию АДР. Состоялись научные конференции на темы "Роль Узеира Гаджибейли в становлении АДР", "Творчество азербайджанских композиторов в годы независимости", "Тема освободительной борьбы в сценических произведениях Азербайджана" и др. Прозвучали также новые произведения наших композиторов, посвящённых этой знаменательной дате", - сообщила Ф. Ализаде.

Говоря о деятельности Союз композиторов, Ф. Ализаде отметила, что они придают большое значение не только творчеству признанных корифеев, но также и творчеству молодых. Так ежегодно проводятся пленумы с исполнением музыки молодых авторов, с последующим обсуждением представленных произведений за "круглым столом", с участием молодых музыковедов и самих авторов.

"Благодаря вниманию и заботе Президента нашей страны Ильхама Алиева, наши молодые композиторы и музыковеды получают ежемесячную стипендию, помогающую им в осуществлении многих интересных замыслов.

Стипендию получают также и представители старшего поколения членов СК, многие из которых уже находятся на заслуженном отдыхе, но при этом продолжают свою творческую работу - создают новые музыкальные произведения и исследования.

Яркой страницей в летописи Союза композиторов в 2018 году стало проведение накануне праздника Новруз V международного фестиваля "Muğam aləmi", который является великолепным проектом Фонда Гейдара Алиева и его президента, Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой. Этот фестиваль уже завоевал многочисленных друзей в разных странах мира, с удовольствием участвующих в концертах и научных симпозиумах этого праздника музыки", - рассказала председатель Союза композиторов Азербайджана.

Она добавила, что Союз композиторов гордится тем, что основную организаторскую работу, а также эксклюзивную программу Открытия фестиваля осуществляет именно их коллектив, каждый раз с энтузиазмом и вдохновением выполняющий эту почетную миссию.

Композитор также напомнила, что летом уходящего года в прекрасном уголке нашей Родины - в городе Шеки был проведён уже IX Международный музыкальный фестиваль "Шелковый путь", на этот раз существенно расширивший свой масштаб. Дело в том, что в его рамках на сей раз состоялся также Международный научный симпозиум на уровне ЮНЕСКО, с приглашением ведущих учёных-музыкологов из 11 зарубежных стран. Отрадно отметить, что в разнообразных СМИ России, Франции и Германии, а также на страницах журнала "Musiqi dünyası" появились развёрнутые материалы об этом значительном музыкальном событии.

"Особое место в работе Союза композиторов занимают мероприятия, связанные с именем Общенационального лидера Гейдара Алиева. Ежегодно в мае и декабре проводятся мемориальные концерты, где звучат произведения, посвящённые памяти великого политика, проводятся научно-практические конференции, где члены Союза вновь обращаются к тем глубоким и актуальным идеям, которые он высказывал в своих встречах с людьми искусства", - отметила композитор.

Франгиз Ализаде добавила, что уходящий год оказался успешным и для нее как композитора. Продолжились гастроли по городам Европы и Австралии американского фортепианного дуэта-ZOFO, в исполнении которого звучит произведение композитора - "Spring Morning in Baku"(по картине С.Бахлулзаде). Кроме того, голландской фирмой "HORIZON 8 " осуществлена запись "Пассионов Насими" Ф. Ализаде, являющихся, по существу, первыми Пассионами мусульманского мира.

"Деятели культуры Азербайджана признательны Президенту за мирное небо над головой, за поддержку и внимание к людям искусства. А непосредственное участие во многих культурных акциях лично самого Ильхама Алиева и членов его семьи вселяют в нас чувство гордости и уверенности в успешную и светлую будущность нашей страны", - заключила Ф. Ализаде.

Франгиз Агаларова