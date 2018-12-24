Масштабный проект Центра мугама “Qəzəllər” продолжает радовать меломанов столицы - ФОТО

20 декабря в Международном центре мугама прошел замечательный концерт на тему газелей выдающегося азербайджанского поэта-газельхана, заслуженного деятеля искусств Алиаги Вахида. Отметим, что данный концерт прошел в рамках осуществляемого Центром мугама проекта "Qəzəllər".

На концерте прозвучал мугам "Rast" на газели Алиаги Вахида в исполнении заслуженного артиста Эхтирама Гусейнова и солистки Азербайджанского телевидения и радио Камили Набиевой.

Аккомпанировали исполнителям Алиага Садиев (тар), Эльшан Мансуров (кяманча), Юсиф Азизов (нагара).

Пленительная поэзия газелей Алиаги Вахида, жизнеутверждающий тесниф и ритмичный ренг сделали вечер ярким и незабываемым. Выступления были встречены бурными аплодисментами зрителей.

Добавим, что в ходе проекта Центра мугама "Qəzəllər" будет продолжено представление зрителям лучших образцов творчества великих классиков азербайджанской поэзии в переложении на мугамное исполнительство .

Н. Гасымова