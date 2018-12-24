В Центре мугама прошел прекрасный концерт молодых талантов

22 декабря в Международном центре мугама состоялся замечательный концерт учащихся одиннадцатилетней музыкальной школы № 21 имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей, посвященный празднованию Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года.

Мероприятие прошло по инициативе Центра мугама и при организационной поддержке министерства культуры Азербайджанской Республики и Главного управления культуры города Баку.

В концерте прозвучали произведения известных азербайджанских и зарубежных композиторов. "Скерцо" А.Азизова, "Наполи" Г. Белштадта, хор охотников из оперы "Волшебный стрелок" К.Вебера, "Времена года, Ноябрь" П.И.Чайковского, "Этюд" Ф.Шопена, песня из к/ф "Встреча" Т. Гулиева, "Lay-lay" ("Колыбельная") В. Адигезалова, танец из балета "1001 ночь" Ф.Амирова, песня "Köhlən atım" ("Выхоленный жеребец") из к/ф "Непокоренный батальон" Д.Джахангирова, "Yaşa könül" ("Живи душа") Г.Ханмамедова, фрагменты из симфонического мугама "Раст" Ниязи. И это - неполный перечень произведений, исполненных юными талантливыми воспитанниками музыкальной школы № 21, многие из которых несмотря на юность уже удостаивались престижных званий лауреатов международных и республиканских музыкальных конкурсов.

Каждое выступление сопровождалось бурными аплодисментами зала.

Отметим, что в Международном центре мугама продолжают осуществляться мероприятия и творческие проекты по пропаганде и развитию мугама, национальной классической, этнической и джазовой музыки.

Так, 25 декабря в Центре мугама в рамках совместного проекта "Yaradanlar və yaşadanlar", осуществляемого совместно с телеканалом "Mədəniyyət" Азербайджанского телевидения и радио при поддержке министерства культуры Азербайджана, состоится концерт, посвященный творчеству известной азербайджанской певицы Тукезбан Исмаиловой.

Н. Гасымова