В Центре мугама прошел прекрасный концерт молодых талантов

24 декабря 2018 12:00

22 декабря в Международном центре мугама состоялся замечательный концерт учащихся одиннадцатилетней музыкальной школы № 21 имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей, посвященный празднованию Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года. 

Мероприятие прошло по инициативе Центра мугама и при организационной поддержке министерства культуры Азербайджанской Республики и Главного управления культуры города Баку.

В концерте прозвучали произведения известных азербайджанских и зарубежных композиторов. "Скерцо" А.Азизова, "Наполи" Г. Белштадта, хор охотников из оперы "Волшебный стрелок" К.Вебера, "Времена года, Ноябрь" П.И.Чайковского, "Этюд" Ф.Шопена, песня из к/ф "Встреча" Т. Гулиева, "Lay-lay" ("Колыбельная")  В. Адигезалова, танец из балета "1001 ночь" Ф.Амирова, песня "Köhlən atım" ("Выхоленный жеребец") из к/ф "Непокоренный батальон" Д.Джахангирова, "Yaşa könül" ("Живи душа")  Г.Ханмамедова, фрагменты из симфонического мугама "Раст"  Ниязи. И это - неполный перечень произведений, исполненных юными талантливыми воспитанниками музыкальной школы № 21, многие из которых несмотря на юность уже удостаивались престижных званий лауреатов международных и республиканских музыкальных конкурсов. 

Каждое выступление сопровождалось бурными аплодисментами зала. 

Отметим, что в Международном центре мугама  продолжают осуществляться мероприятия и творческие проекты  по пропаганде  и развитию мугама, национальной классической, этнической и джазовой музыки.

Так, 25 декабря в Центре мугама в рамках совместного проекта  "Yaradanlar və yaşadanlar", осуществляемого совместно с телеканалом "Mədəniyyət" Азербайджанского телевидения и радио при поддержке министерства культуры Азербайджана, состоится концерт, посвященный творчеству известной азербайджанской певицы Тукезбан Исмаиловой.

Н. Гасымова

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