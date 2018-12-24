Гюльнара Халилова представит коллекции на Неделе моды в Стамбуле - ФОТО

Руководитель Центра азербайджанской национальной одежды, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова представит двадцать нарядов из коллекций "Туран" и "Прикосновение" на Неделе моды в Стамбуле, которая пройдет 28-29 декабря. Об этом, как передает Day.Az, сообщила Trend дизайнер.

В Fashion Week Istanbul, организованным AFWEU, будут также представлены коллекции пятнадцати известных дизайнеров из Турции, Казахстана, России, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и Непала.

Africa Fashion Week Europe/Asia Fashion Week Europe (AFWEU, президент - Айдын Аджык) - официальный партнер UNICEF, сотрудничает с Turkish Heart Foundation.

Напомним, что ранее коллекции Гюльнара Халиловой были с успехом представлены на Неделях моды и международных мероприятиях в Турции, России, Китае, Австрии, Румынии, Великобритании, Казахстане и Кыргызстане.

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