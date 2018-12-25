Азербайджанский ансамбль танца выступил в Турции с грандиозными номерами - ФОТО

Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в этом году отметила свое 25-летие. В честь этой знаменательной даты на протяжении всего 2018 года проходили различные торжественные мероприятия. На заключительном мероприятии 18 декабря в городе Кастамону (Турция) выступил Азербайджанский государственный ансамбль танца при Азербайджанской государственной академической филармонии. В концертной программе приняли участие более 250 артистов и музыкантов. И можно сказать, что среди 15 тюркоязычных стран самым запоминающимся стало выступление азербайджанского ансамбля. Тому свидетельство отзывы гостей и организаторов мероприятия.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов в беседе с нашими артистами отметил, что азербайджанский ансамбль выступил на высоком уровне и, показав грандиозное шоу, был лучшим номером концертной программы. Генсек также направил благодарственное письмо министерству культуры Азербайджана, выразив свое восхищение красотой и колоритностью азербайджанских танцев и профессионализмом и талантом наших артистов.

Данный концерт был широко освещен в СМИ тюркоязычных стран и транслировался на турецком телевидении.

Отметим, что азербайджанские артисты выступили с "Гайтагы" и танцем нагаристов.

Руководителем ансамбля является народный артист Руфат Халилзаде, балетмейстером - заслуженный артист Ханлар Баширов, директором - заслуженный артист Эльчин Гадимов.

Напомним, что Государственный ансамбль танца пережил свое возрождение несколько лет назад, после прихода в ансамбль на должность художественного руководителя народного артиста России Дикалу Музакаева. Была подготовлена уникальная программа, поставлен первый на Кавказе национальный балет. Значительно повысившийся уровень профессионального мастерства танцоров, изменения в художественном оформлении танцевальных номеров и обогащение программы не остались незамеченными зрителями как в Азербайджане, так и за рубежом.

Так, например, в Москве в концертном зале имени П.И.Чайковского в октябре 2017 года, а затем в январе 2018 года в Стамбуле ансамбль с большим успехом представил концертную программу под названием "Мой Азербайджан" и одноактный балет "Короглу". Народные танцы, отражающие колорит фольклора, самобытность и богатое историко-культурное наследие азербайджанского народа, потрясающая хореография, мастерство танцоров и яркие национальные костюмы никого не оставили равнодушными.

А сегодня, 25 декабря, в преддверии Дня солидарности азербайджанцев всего мира, Азербайджанский государственный ансамбль танца выступит с грандиозной концертной программой и одноактным балетом во Дворце Гейдара Алиева.

Франгиз Агаларова