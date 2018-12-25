В Баку прошел творческий вечер, посвященный 110-летию видного поэта Микаила Мушфига - ФОТО

В Музейном центре в Баку в рамках литературного проекта "Söz" ("Слово") прошел творческий вечер, посвященный 110-летию видного поэта Микаила Мушфига (1908-1939), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Азербайджана. Руководитель - поэтесса Нигяр Гасанзаде.

Микаил Мушфиг является автором многих стихов, воспевающих любовь и красоту. Он выступал как революционный романтик, крепко связанный с современностью и умеющий видеть прекрасное будущее своего народа. Поэт обладал большим социальным оптимизмом, любил жизнь и людей. О чем бы поэт ни писал, какой бы темы ни касался, он стремился, прежде всего, воспеть новое, осмыслить и показать сущность и закономерности его развития. Поэмы занимают большое место в творчестве Мушфига. Наиболее знаменитыми из его поэм были "Гая", "Мой друг", "Среди буровых", "Пастух", "Дядя Джаби" и др.Главное достоинство эпических произведений поэта составляют полнота характеров его героев, хорошо построенный сюжет, драматизм событий и естественность диалогов. В его произведениях убедительно раскрывается внутренний мир людей, нашли отражение взгляды поэта в связи с социально-культурными вопросами. Однако, Микаил Мушфиг стал жертвой сталинских репрессий и был расстрелян в 1939 году. Несмотря на свою короткую жизнь, он оставил значимый след в азербайджанской литературе.

Гостям была представлена необычная постановка нового театра dOM Тарлана Расулова. Нестандартная и экспериментальная работа интерактивного театра произвела большое впечатление своей непосредственностью и необычным решением, когда непрофессиональные молодые артисты работали порою экспромтом с самим зрительным залом. Стихи Мушвига звучали из уст "арестантов" и "следователей", вызывавшим допрос, выкрикивая их следственные номера! Среди чтецов были юноши и девушки. Cтихами Мушвига они бесстрашно отвечали на обвинения сталинского режима, образы которых сами не могли сдержать свои чувства, обвиняя всех в молчании и бездействии, приведшие к смерти поэта. Они стали сами читать стихи Мушвига!

Среди номеров арестантов, вызываемых на всем протяжении спектакля, не было только одного - 1109 номера, под которым знали Мушвига. В заключении перед зрителями вместо поэта предстала молодая, красивая девушка в белом платье, держащая окровавленную рубашку, олицетворяющую погибшего поэта, прочитав последние стихи этого вечера.

Зрители нескончаемыми овациями встретили постановку. Весь творческий коллектив под бурные аплодисменты собрался вместе. Нигяр Гасанзаде выразила огромную признательность организаторам и радость за подрастающее молодое поколение в нашей стране, которое не только знает своих поэтов, но и может достойно декламировать бессмертные произведения. Сложно описать словами чувства, которыми был охвачен этот вечер...

"Это был самый трогательный вечер, посвященный Мушвигу, в котором я принимал участие", - сказал со слезам на глазах потомок Микаила Мушфига Вахаб Исмаилзаде.

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