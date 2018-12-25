Танцоры Азербайджана стали победителями международного турнира в Москве - ФОТО

В Москве в "Игровом" зале ЦСКА прошел международный турнир по спортивным танцам "Кубок Ренессанса 2018", в рамках которого состоялись Кубок Евразийских стран среди команд, а также турниры мировой классификации WDSF International Open Standard & Latin.



Команду Азербайджана представляли - Алексей Царев и Алена Стадник в европейской программе, Никита Хорошенко и Полина Царева в латиноамериканской программе. Среди 8 команд из 9 стран азербайджанские танцоры завоевали золото. Об этом, как передает Day.Az, сообщил Trend судья международной категории Азер Ашрафов, который входил в состав жюри.

"Такого результата в командных соревнованиях наша страна достигла впервые, обойдя сборную команду из Португалии и России, которые забрали серебро, а также бронзовых призеров из Беларуси", - отметил Азер Ашрафов.



В личном зачете на турнирах мировой классификации пары из Азербайджана заняли 4 место из 67 пар по европейской программе и 7 место из 81 пары по латиноамериканской программе.

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