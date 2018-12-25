В Культурном центре СГБ представлен детский спектакль о приключениях Тыг-тыг ханым - ФОТО

В Культурном центре Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана состоялся показ детского спектакля "Tıq-tıq xanımın Saxta babası", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Режиссер-постановщик и автор сценария спектакля - Захра Гулиева.

В день показа в Культурном центре царила праздничная атмосфера, дети вместе с родителями с удовольствием фотографировались у новогодней елки, установленной в фойе. Юные зрители были в предвкушении волшебного новогоднего праздника и с большим интересом ждали начала спектакля.

Детский спектакль рассказывает о приключениях Тыг-тыг ханым, в этот раз она предстает перед юными зрителями в непривычном образе. Самая заветная мечта Тыг-тыг ханым _ превратиться в Снегурочку, и для осуществления своего желания она отправилась на поиски Деда Мороза. На этом пути Тыг-тыг ханым ждет много приключений и встреч с новыми друзьями. Сможет ли она осуществить свою мечту, зрители узнают, посмотрев спектакль.

Спектакль вызвал большой интерес, юные зрители вместе с Тыг-тыг ханым отправились в увлекательное путешествие. Яркие костюмы, красивые декорации, оригинальное оформление, световые эффекты, музыкальные композиции и любимые песни сделали постановку незабываемой, создали новогоднее настроение и подарили массу позитива.

В постановке было занято около ста детей, роль Тыг-тыг ханым исполнила юная актриса театра-студии Oyuq при Азербайджанском государственном кукольном театре имени Абдуллы Шаига Нурай Рахман.

После спектакля юных зрителей ждали новогодние подарки и другие сюрпризы.

Спектакли можно посмотреть 25-26 декабря (по два сеанса в день).

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