В Культурном центре СГБ представлен детский спектакль о приключениях Тыг-тыг ханым - ФОТО
В Культурном центре Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана состоялся показ детского спектакля "Tıq-tıq xanımın Saxta babası", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Режиссер-постановщик и автор сценария спектакля - Захра Гулиева.
В день показа в Культурном центре царила праздничная атмосфера, дети вместе с родителями с удовольствием фотографировались у новогодней елки, установленной в фойе. Юные зрители были в предвкушении волшебного новогоднего праздника и с большим интересом ждали начала спектакля.
Детский спектакль рассказывает о приключениях Тыг-тыг ханым, в этот раз она предстает перед юными зрителями в непривычном образе. Самая заветная мечта Тыг-тыг ханым _ превратиться в Снегурочку, и для осуществления своего желания она отправилась на поиски Деда Мороза. На этом пути Тыг-тыг ханым ждет много приключений и встреч с новыми друзьями. Сможет ли она осуществить свою мечту, зрители узнают, посмотрев спектакль.
Спектакль вызвал большой интерес, юные зрители вместе с Тыг-тыг ханым отправились в увлекательное путешествие. Яркие костюмы, красивые декорации, оригинальное оформление, световые эффекты, музыкальные композиции и любимые песни сделали постановку незабываемой, создали новогоднее настроение и подарили массу позитива.
В постановке было занято около ста детей, роль Тыг-тыг ханым исполнила юная актриса театра-студии Oyuq при Азербайджанском государственном кукольном театре имени Абдуллы Шаига Нурай Рахман.
После спектакля юных зрителей ждали новогодние подарки и другие сюрпризы.
Спектакли можно посмотреть 25-26 декабря (по два сеанса в день).
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!