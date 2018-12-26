В Центре мугама состоялся грандиозный концерт, посвященный Дню солидарности азербайджанцев мира - ФОТО

В Международном центре мугама прошло литературно-музыкальное мероприятие, посвященное Дню солидарности азербайджанцев всего мира, организованное Исполнительной властью Сабаильского района совместно с Центром мугама и Азербайджанским телевидением и радио.

В мероприятии приняли участие районное руководство, депутаты Милли Меджлиса, представители предприятий и организаций, научных и образовательных учреждений, молодежи, ветеранов и общественности района.

Выступая на мероприятии, глава исполнительной власти Сабаильского района Вугар Зейналов подчеркнул, что политика, которой придерживается Президент Ильхам Алиев гарантирует будущее развитие и прогресс нашей страны.

В своей речи он рассказал о проделанной в районе работе в 2018 году и планируемых на будущее проектах, и поздравил участников мероприятия с предстоящими праздниками

От имени общественности района он также поздравил с днем рождения Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, пожелав ему крепкого здоровья, счастья и успехов в плодотворной деятельности во имя процветания Азербайджана.

В концертной программе, подготовленной Центром мугама, выступили народные артисты - Мурад Гусейнов, Энвер Садыгов, Назакет Теймурова, Мансум Ибрагимов, заслуженные артисты - Эмиль Афрасиаб, Эхтирам Гусейнов, пианист Низами Алиев. Концерт завершился песней Алибабы Мамедова "Мой Азербайджан".

Мероприятие прошло на высоком уровне.

Н. Гасымова