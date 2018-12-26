В Филармонии состоялся прекрасный концерт с участием известного российского скрипача - ФОТО

Вчера в Азербайджанской государственной академической филармонии состоялся грандиозный концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра им. Уз. Гаджибейли.

Под управлением художественного руководителя и главнгого дирижера оркестра, народного артиста Азербайджана Рауфа Абдуллаева оркестр в первом отделении концерта исполнил самое знаменитое и значительное произведение, вышедшее из-под пера Гектора Берлиоза, - "Фантастическую симфонию".

Отметим, что уникальность этого произведения заключается в том, что она стала первой в музыке романтизма программной симфонией нового типа. Гениальный композитор самостоятельно создал программу к ней в виде сценария, с подробным и ярким описанием всех событий, которые должны были развернуться на глазах публики. Таким образом, симфония вполне могла иметь сценическое воплощение. Однако музыкальное наполнение симфонии настолько богато и выразительно, что и одного ее исполнения достаточно, чтобы проследить все, о чем желал поведать автор.

Пять частей симфонии, каждой из которых Берлиоз предпослал название и краткое литературное вступление: Мечтания ― Страсти (Rêveries ― Passions), Бал (Un bal), Сцена в полях (Scène aux champs), Шествие на казнь (Marche au supplice), Сон в ночь шабаша (Songe d'une nuit de sabbat) в исполнении оркестра вызвала восторг публики, которая в заключении наградила музыкантов продолжительными овациями и возгласами "браво".

Во втором отделении публику ждало не менее гениальное произведение и выступление специального гостя вечера - лауреата международных конкурсов, российского скрипача Сергея Догадина, который уже не в первый раз радовал бакинских меломанов своим исполнением.

Напомним, что Догадин уже выступал в столице Азербайджана в апреле 2017 года на закрытии IX Международного фестиваля Мстислава Ростроповича.

Сергей Догадин игрой на скрипке начал заниматься в возрасте 5 лет под руководством Л.А. Иващенко. Окончил Петербургскую консерваторию. Брал мастер-классы у З.Брона, Б.Кушнира, Максима Венгерова и многих других. В 2014 году с отличием окончил Концертную аспирантуру Высшей школы музыки г. Кёльна (Германия), где проходил стажировку в классе Михаэлы Мартин. С 2013 по 2015 годы Сергей стажировался в сольной аспирантуре Университета искусств г. Грац (Австрия) у Бориса Кушнира.

Догадин - победитель десятка международных конкурсов. Он гастролировал в России, в странах Южной и Северной Америки, в странах Европы и Азии. Выступал в лучших залах мира с такими всемирно известными оркестрами, как Лондонский филармонический и Берлинский симфонический и, также другие зарубежные и российские коллективы.

Был удостоен чести играть на скрипках Н.Паганини и И.Штрауса. В настоящее время играет на скрипке итальянского мастера Джованни Батиста Гваданини (Парма, 1765 г.), предоставленной ему в пользование "Fritz Behrens Stiftung" (Ганновер, Германия).

В этот вечер в исполнении солиста и оркестра прозвучал Концерт для скрипки с оркестром (D dur, соч. 35) П. И. Чайковского. Этот концерт еще при жизни композитора получил широкое признание и стал неотъемлемой частью русской музыкальной культуры. Блестящая виртуозность партии солирующего инструмента сочетается здесь с подлинной симфоничностью, темпераментностью музыки, яркостью и сочностью колорита.

Виртуозное исполнение С. Догадина никого не оставило равнодушным. Овации и возгласы "браво" долго не стихали.

В заключении вечера зал аплодировал солисту, оркестру и маэстро, которые подарили публике невероятный концерт.

Ф. Агаларова