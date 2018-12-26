В Баку состоялся концерт молодых талантов под названием "Зимняя сказка" - ФОТО

Вчера в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоялся концерт молодых талантов в рамках проекта "Gənclərə dəstək" под названием "Зимняя сказка", посвященный Дню солидарности азербайджанцев всего мира и Новому году.

В этот вечер лауреаты международных и республиканских конкурсов Зумруд Ализаде (фортепиано), Дюнья Исмаилова (канон), Лейла Мурадлы (фортепиано), Парвана Шукюрова (флейта), Мехин Залыева (фортепиано), Беджан Гусейнов (гармонь), Али Бабазаде (фортепиано), Захра Мамедова (канон), Нурай Байрамова (фортепиано), Айтан Насибова (фортепиано), Теймур Ганифаев (фортепиано), Бахрам Мурсалиев (тар), Ламия Сарханова (фортепиано), Джалала Исмаилзаде (фортепиано), Айша Джамил (скрипка) и другие музыканты исполнили произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.

Произведения Уз. Гаджибейли, Ф. Амирова, А. Дадашова, А. Мустафазаде, Ф. Шопена, Ф. Листа, В. Косма, Ж. Бизе, У. Дебюсси, А. Дворжака, Дж. Россини, И. Брамса, А. Пьяццоллы и других в великолепном исполнении молодых музыкантов вызвали восторг публики.

Отдельно стоит отметить выступление молодого композитора Умиды Фаталиевой, которая исполнила собственное произведение.

Праздничный декор концертного зала, одухотворенное вступление музыкантов, оживленный интерес многочисленной публики и нескончаемые аплодисменты создали атмосферу настоящей "зимней сказки".

Завершился концерт продолжительными овациями и возгласами "браво".

Напомним, что проект "Gənclərə dəstək" подготовила Филармония при поддержке Министерства культуры Азербайджана в концертном сезоне 2016-2017, который длился целый год. 25 мая 2016 года Филармония отметила свое 80-летие, и данный проект стал своеобразным посвящением этой знаменательной дате и по сей день радует любителей классической музыки своими разнообразными концертами.

Основными задачами проекта являются выявление и поддержка молодых талантов в стране. Также целью данного проекта является сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация программ, направленных на решение задач музыкального просветительства и формирование правового сознания среди отечественных музыкантов.

Программы, вошедшие в проект "Gənclərə dəstək", адресованы самой широкой аудитории с разными предпочтениями и вкусами. Здесь свои концерты найдут любители легких музыкальных жанров, ценители высокого академического стиля, обожатели джаза и хоровой музыки, а также мугама.

Н. Гасымова