В Центре мугама состоялся художественно-музыкальный творческий вечер «Однажды в Карабахе»

24 декабря в Международном центре мугама состоялся художественно-музыкальный творческий вечер "Однажды в Карабахе" ("Bir gün Qarabağda"). Мероприятие было подготовлено Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджанской Республики при содействии Центра мугама, и направленно на демонстрацию и пропаганду исторических традиций культурной среды и направлений развития Карабаха, а также повышения и стимулирования творческих возможностей вынужденных переселенцев.

В мероприятии приняли участие председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджанской Республики Ровшан Рзаев, представители правительства и парламента, национальные герои, ветераны и инвалиды войны, представители неправительственных организаций, вынужденные переселенцы.

Участники мероприятия ознакомились с выставленными в фойе Центра мугама образцами фольклора, ковроткачества, представленных коллекционерами, а также с рисунками и другими творческими поделками талантливых вынужденных переселенцев.

Большой интерес у посетителей вызвало выступление актёров Шушинского государственного музыкального драматического театра, а также рисунки песком молодого художника Айдына Рагимова.

Выступивший на мероприятии, председатель комитета культуры Милли Меджлиса, академик Рафаэль Гусейнов рассказал о государственной политике по вопросам культуры в целом, и в частности среди беженцев и вынужденных переселенцев, о мерах, предпринимаемых в целях интеграции этой части населения в общественную среду, об усилиях по скорейшему возврату оккупированных территорий и возвращению вынужденных переселенцев к привычным условиям жизни и т.д.

Творческое мероприятие завершилось подготовленной Центром мугама концертной программой с участием воспитанников карабахской мугамной школы.

Добавим, что работа Центра мугама по пропаганде и развитию лучших образцов азербайджанской культуры и искусства продолжается.

Н. Гасымова