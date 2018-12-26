Госансамбль танца выступил во Дворце Гейдара Алиева с грандиозным концертом - ФОТО

25 декабря, в преддверии Дня солидарности азербайджанцев всего мира, Азербайджанский государственный ансамбль танца выступил с грандиозной концертной программой "Мой Азербайджан" и одноактным балетом "Короглу" во Дворце Гейдара Алиева.

Государственный ансамбль танца Азербайджана при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева все годы своей деятельности демонстрирует и пропагандирует уникальные хореографические традиции азербайджанского искусства, его неповторимый фольклор, красоту и изящество национального танца. Основанный в 1970 году, ансамбль сегодня пополняется, обновляется - идет процесс преемственности поколений. Закладывается сценическая культура, ярко преподносятся зрителю особенности азербайджанского танца, его душа, характер и темперамент.

Можно сказать, второе рождение ансамбль пережил около трех лет назад, с приходом в коллектив по приглашению министра культуры Азербайджана Абульфаса Гараева нового художественного руководителя народного артиста России Дикалу Музакаева. Улучшилась подготовка танцоров, обогатился репертуар. Результатом этой работы стала грандиозная программа "Мой Азербайджан" и первый на Кавказе национальный балет "Короглу".

Концертная программа и балет впервые были показаны на торжественной церемонии открытия первого Бакинского шопинг-фестиваля, а затем гостям IV Игр исламской солидарности Баку-2017. Затем данная программа была представлена в Москве в концертном зале имени П.И.Чайковского, после чего ансамбль выступил в Стамбуле.

Данные выступления вызвали настоящий ажиотаж. Техника постановки танца, великолепные костюмы, энергетика танцоров на каждом концерте вызывали восторг у зрителей и гордость у соотечественников.

Как рассказывал тогда, после успешных гастролей, Day.Az Дикалу Музакаев, национальный балет, который поставлен с использованием народно-сценического танца, - это первый подобный балет на Кавказе. "И мне очень приятно, что это произошло в Азербайджане. Это огромное достижение для нас. Честно скажу, и в самом Баку, где мы исполняли его трижды, и в Москве, и в Стамбуле этот балет был принят зрителями и получил очень высокую оценку. Теперь кропотливой работой мы должны поддерживать тот профессиональный уровень, который продемонстрировали, мы должны развиваться дальше", - сказал он.

Вчерашний концерт ансамбля, собравший аншлаг, вновь подтвердил все вышесказанное.

В азербайджанских танцах показан характер народа, наши традиции. Наши танцы отличаются от других национальных танцев тем, что очень разнообразны, изобилуют хореографическими решениями. Мы - единственный народ на Кавказе, в танцевальной музыке которого есть 24 ритма. У нас очень много разновидностей и музыки, и ритмов, разноплановый характер танца.

Невероятная выверенность движений, гипнотизирующая синхронность, невероятная гибкость и грациозность девушек, а также отличная физическая подготовка мужчин, которые выполняли на сцене чуть ли не акробатические трюки, говорят о высокой профессиональной подготовке ансамбля.

В рамках концертной программы "Мой Азербайджан" были исполнены одноименный танец, поставленный Дикалу Музакаевым, танцы "Шелегой", "Десмал гётюрь", "Гайтагы" и многие другие.

Некоторые танцы в программе принадлежат народному артисту Азербайджана, легендарному танцору и хореографу Алибабе Абдуллаеву, который в свое время впервые вывел азербайджанский сценический танец. В программу "Мой Азербайджан" вошли поставленные им танцы "Бек", "Той" и "Бахар".

Каждый танцевальный номер, каждый сложный элемент, исполненный танцорами, был встречен овациями. Восторженные аплодисменты зала вызвал выход на сцену известного танцовщика, заслуженного артиста Азербайджана и балетмейстера ансамбля Ханлара Баширова, который своим исполнением танца "Бек" продемонстрировал характер азербайджанского мужчины, который в возрасте за 60 лет (прим. автора - танцор выглядит невероятно молодо!) продолжает активно выступать на сцене и демонстрировать свой профессионализм.

Во втором отделении концерта ансамбль представил одноактный национальный балет "Короглу", который также изобилует нашими древними танцами. Постановщик балета Дикалу Музакаев включил в балет все только национальное - танцы, музыка, традиции и т.д.

Начинается балет с танца "Булаг башында" ("У родника"), поставленного Дикалу Музакаевым.

Отдельно стоит рассказать о сцене боя, за которой публика наблюдала затаив дыхание. Это не была имитация, это был четко выстроенный бой, где любой промах мог завршиться травмой.

В балете отражена жизнь азербайджанского народа, его быт, его чаяния. В танцах использованы многочисленные символики, отражающие нашу историю. Стоит также добавить, что некоторые национальные мелодии, которые ансамбль использовал в балете, ранее никогда не использовались при постановке сценических танцев.

Говоря о музыке, подчеркнем, что в балете использована музыка "Лачин", мелодия которой всегда вызывает противоречивые чувства у публики, так как напоминает об оккупации Нагорного Карабаха.

Завершается балет танцем яллы - танцем единства, который недавно был включен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В своем первозданном виде он тоже ранее не исполнялся на профессиональной сцене.

Как сообщил Day.Az известный танцовщик, народный артист Руфат Халилзаде, выступивший в роли Короглу в балете, этим концертом ансамбль решил сделать подарок для жителей города Баку, в честь Дня солидарности азербайджанцев всего мира.

И что может быть лучшим подарком, чем национальный танец, который лучше других видов искусства отражает в себе и национальный костюм, и музыку, и традиции, и характер народа, его древнюю историю, культуру. Тем более в исполнении тех, кто знают свою историю, чтят традиции, защищают их и являются истинными патриотами своей страны. Тех, кто вызывает у нас чувство гордости за Азербайджан.

Франгиз Агаларова