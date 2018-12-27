В Баку покажут спектакль "Мальчишник" по пьесе азербайджанской писательницы

8 февраля 2019 года в 20.00 на сцене Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли в рамках гастролей Московского современного художественного театра пройдет спектакль "Мальчишник" по пьесе азербайджанской писательницы и драматурга Лалы Алиевой-Клычковой, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Режиссер-постановщик спектакля - директор МСХТ Руслан Банковский. В спектакле заняты звезды российского театра и кино - Дмитрий Мазуров, Иван Николаев, Михаил Павлик, Петр Баранчеев и Станислав Эрклиевский.

Жанр пьесы - детективная комедия с элементами драмы. Интрига в "Мальчишнике" выражается в противостоянии внешнего благополучия каждого из героев их внутреннему разладу. Пятеро приятелей собираются на мальчишник перед свадьбой одного из них. Ничто не предвещает бури, пока вечер не превращается в череду воспоминаний, откровений и раскаяний. Кульминация наступает тогда, когда собравшиеся выясняют, что все они встречались с одной и той же девушкой.

Премьера "Мальчишника" состоялась 18 октября 2018 года в Москве, а затем спектакль собрал полный аншлаг в трех городах Казахстана.

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