Международный центр мугама отметил свое 10-летие торжественным мероприятием - ФОТО

Единственный в мире Международный центр мугама, созданный по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, вчера торжественным мероприятие отметил свое 10-летие. Открытие единственного в мире Центра мугама стало ярким историческим событием в истории международной музыкальной жизни, внесшее огромный вклад в дело сохранения духовно-нравственных ценностей и древнего азербайджанского искусства мугама и популяризацию нашей культуры и искусства за рубежом.

В стенах Центра проходят фестивали, концерты, конкурсы, конференции и мастер-классы выдающихся исполнителей.

В торжественном мероприятии приняли участие министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, первый заместитель министра культуры Вагиф Алиев, глава исполнительной власти Сабаильского района Вугар Зейналов, директор Центра мугама, народный артист Мурад Гусейнов, директор Телеканала "Культура" Азербайджанского телевидения и радио, заслуженный артист Рамиль Гасымов, известные представители культуры и искусств и др.

В начале гости ознакомились с экспозицией старинных музыкальных инструментов, развернутой в фойе Центра мугама, а также с представленными здесь книгами, посвященными искусству мугама.

Перед бюстами видных мастеров мугама были размещены интерактивные табло, на которых отражалась информация о жизни творчестве мастеров искусства. В ходе мероприятия также состоялось выступление ансамбля "Əsrlərin sədası" ("Отзвуки веков").

Выступивший на мероприятии министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев отметил, что за период своей деятельности Международный центр мугама прошел успешный путь.

Министр отметил, что проявляемые Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Азербайджана, президентом Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой постоянная забота и бережное отношение к культуре и искусству, способствовали признанию искусства мугама во всем мире, его включению в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

В рамках концертной программы вечера гостей порадовали своим исполнением известных мугамов и таснифов, а также народных песен заслуженный артист Азербайджана Эхтирам Гусейнов, а также солисты Азербайджанского телевидения и радио Бабек Нифталиев, Сабухи Ибаев, а также Камиля Набиева, Сабина Арабли и Алмаханум Ахмедли.

Каждое исполнение музыкантов было встречено продолжительными овациями.

Отметим, что здание Международного центра мугама по форме напоминает азербайджанский музыкальный инструмент - тар, и сегодня является одним из самых красивых архитектурных памятников столицы. Установленные в фойе здания бюсты видных мастеров мугама, делаю Центр похожим на музей.

Центр реализует огромное число проектов: "Sirlər xəzinəsi", "Yaradanlar və yaşadanlar", "Unudulmayanlar", "Aşıq musiqisi axşamları", "Dastan gecələri", "Qəzəllər", "Yeni nəsil dəvət edir" и другие.

Отдельно стоит отметить проект - "Жемчужины этнической музыки", в концертах которого участвуют музыканты из Франции, Турции, Португалии, Испании, Греции, Румынии, Молдовы, Венесуэлы и др. Иностранные исполнители приезжая на концерт, знакомятся с нашими музыкантами, с нашей культурой и страной, обмениваются опытом. Самое замечательное, что в конце каждого концерта иностранные музыканты совместно с нашими исполняют синтез их национальной музыки с азербайджанским мугамом.

В последние годы Центр мугама значительно расширил свою деятельность, и уже проводит огромное число научных конференций, направленных на изучение и пропаганду нашего музыкального искусства. Кроме этого Центр занимается изданием книг, посвященных известным азербайджанским исполнителям мугама.

Добавим, что работа Центра мугама по пропаганде и развитию лучших образцов азербайджанской культуры и искусства продолжается.

Нигяр Гасымова