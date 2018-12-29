Эмин Агаларов показал настоящую любовь через чувственный танец – премьера - ВИДЕО
Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) представил в социальных сетях премьеру нового клипа на песню "Вершина" из нового русскоязычного альбома "Неба не боялись", сообщает Trend со ссылкой на официальную страницу музыканта, передает Day.Az.
Съемки клипа проходили на катке в VEGAS Кунцево, а также в Санкт-Петербурге.
"Это добрая и немного грустная история о настоящей любви, которую главный герой несет в своем сердце всю жизнь. Профессионализм актеров-фигуристов помог ярко представить настоящую любовь через чувственный танец", - отметил EMIN.
Автор музыки и слов - Любаша, режиссер - Евгений Спиваков, оператор-постановщик - Денис Смирнов, директор - Анастасия Королёва, продюсер - Александра Ефимова. В клипе снялись Саша Топорова, Сережа Ефимов, Мария Баранова и Тимур Воситов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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