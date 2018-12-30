В Баку почтили память народного артиста Чингиза Садыхова - ФОТО

30 декабря состоялось мероприятие, посвященное годовщине кончины известного пианиста, народного артиста Азербайджана Чингиза Садыхова.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии, проведенном у могилы Чингиза Садыхова, приняли участие начальник Секретариата Президента - помощник Президента, профессор Диляра Сеидзаде, председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка Фирангиз Ализаде, известный благотворитель и телеведущий Гаджи Нуран, члены семьи, друзья известного пианиста.

Выступившие на мероприятии рассказали о жизни и творчестве мастера, его особом месте и заслугах в азербайджанской музыке. Они расценили кончину Чингиза Садыхова, который аккомпанировал в самых известных коцертных залах великим артистам Рашиду Бейбутову, Бюльбюлю, Мирзе Бабаеву, Шовкет Алекперовой и др., как большую утрату для азербайджанской культуры и музыки.

Отметим, что талантливый пианист Чингиз Садыхов скончался 30 декабря прошлого года в Соединенных Штатах Америки. Чингиз Садыхов был удостоен почетных званий заслуженный и народный артист Азербайджана. Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 28 октября 2009 года за заслуги в развитии музыкального искусства Азербайджана он был награжден орденом "Шохрат".