Мурад Гусейнов: Искусство азербайджанского мугама переживает эпоху своего возрождения и небывалого развития

Международному центру мугама, созданному по инициативе Первого вице-президента Азербайджана, Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, 27 декабря 2018 года исполнилось 10 лет. Появление этого уникального очага культуры, не имеющего аналогов во всем мире, стало беспрецедентным событием в международной истории музыкальной культуры и национальных традиций мугамного искусства.

С первого дня своей выдающейся деятельности Фонд Гейдара Алиева уделяет особое внимание сохранению и пропаганде богатейшего культурного наследия и духовных ценностей Азербайджана, снискав большое уважение как в нашей стране, так и за её пределами.

Благодаря заботе и вниманию Мехрибан Алиевой, искусство азербайджанского мугама, прошедшее многовековой путь развития и сохранившееся в генетической памяти нашего народа, переживает сегодня эпоху своего возрождения и небывалого развития, войдя тем самым в мировой ряд традиционных устных и музыкальных жанров. Как результат этой исторически важной деятельности, азербайджанский мугам звучит сегодня в самых крупных и престижных мировых концертных залах, завоевывая все больше почитателей по всему миру.

Фонд Гейдара Алиева на высочайшем уровне проводит по всему миру блистательные презентации, концерты и мероприятия с участием наших ханенде, ашыгов и инструменталистов. Эти концерты становятся откровением и моментом истины для зарубежного слушателя и , благодаря благородным инициативам и личному участию Мехрибан Алиевой, национальное искусство Азербайджана триумфально шествует по континентам, собирая полные залы и покоряя музыкальные сердца благодарных слушателей по всему миру.

Мугамное искусство переживает сегодня настоящую эпоху возрождения и, являясь непосредственными свидетелями всего происходящего, мы не можем не проникнуться глубоким чувством признательности за то, что имеем возможность заниматься любимым и столь нужным и ответственным делом. Многогранная и разноаспектная деятельность центра мугама в Азербайджане и за рубежом с каждым годом обрастает новыми направлениями изучения, исследования и популяризации традиционного музыкального искусства, реализацией новых творческих проектов, раскрывающих с высоты XXI века глубинное содержание и философский смысл древнего азербайджанского мугама.

Благодаря чуткому и бережному отношению Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой к национальному духовному наследию, а также исключительной роли в развитии сотрудничества с UNESCO в деле сохранения и пропаганды в мировом масштабе культурного наследия Азербайджана, Репрезентативный список нематериального наследия UNESCO пополнился блестящими образцами древнего музыкального искусства Азербайджана - изготовления струнного музыкального инструмента кяманча и исполнительским искусством на нем, исполнением азербайджанского мугама, ашугским искусством, праздником Новруз, искусством ковроткачества, искусством игры на таре, древним дастаном "Наследие Деде Горгуда: культура эпосов, народные сказания и музыка", келагаи, традиционными групповыми танцами Нахчывана и многими другими образцами нашей культуры.

Многие мусульманские страны имеют традиционное макамное наследие, но предмет нашей особой гордости ещё и в том , что именно в Азербайджане на самом высоком государственном уровне создан Международный центр мугама.

Сегодня наше мугамное и ашыгское искусство признаются всем мировым сообществом: ученые-музыковеды разных стран проводят исследования и изучают этот феномен и уникальную жемчужину мирового музыкального искусства. Самые увлеченные исполняют мугам на азербайджанских национальных инструментах и приезжают в нашу страну, чтобы постигнуть тайны мугамного мышления и исполнительства.

Международный триумф и мировое признание нашей культуры и искусства стали возможны благодаря политике, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым и деятельности Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Нельзя не сказать и о том, что проведение в Баку крупнейших международных фестивалей и конкурсов в последние годы превратило Азербайджан и столицу Баку в один из центров мировой культуры, куда съезжаются яркие звезды музыкального небосклона. Несомненно, все эти, как и многие другие вызывающие чувство гордости и восхищения, выдающиеся достижения являются блестящими показателями стремительно развивающейся страны.

Как в столице, так и в регионах Азербайджана, в соответствии с мировыми стандартами строятся и реконструируются театры, музеи и концертные залы, консерватории и музыкальные школы. Огромная работа проводится и в плане бережного отношения к неповторимым памятникам старинной архитектуры: в Азербайджане удивительно сочетаются выдающиеся творения древнего зодчества и современной архитектуры. Естественно, в результате всего этого с каждым годом стремительно увеличивается количество приезжающих в нашу страну зарубежных гостей.

Международный центр мугама за прошедший период своего существования, наряду с концертной деятельностью в нашей стране и за ее пределами, активно пропагандирует мугамное искусство, его исторические корни, жизнь и деятельность корифеев этого древнего искусства. Центр реализует крупномасштабные проекты, связанные с научным исследованием творчества знаменитых ханенде и инструменталистов, публикует книги на разных языках и организует их презентации в Азербайджане и за рубежом.

Сегодня Международный центр мугама превратился также и в концертный зал, где молодые исполнители повышают свое мастерство, а для поклонников и любителей этого воистину сакрального искусства - в источник невыразимого художественно-эстетического наслаждения. Азербайджанские музыканты участвуют в международных фестивалях, гастролируют по всему миру, их альбомы выпускают крупнейшие студии мира.

За все время активной и целенаправленной деятельности центр запустил и реализует множество крупномасштабных проектов, пользующихся большим успехом у публики: "Unudulmayanlar" ("Незабываемые"), "Muğam axşamları" ("Вечера мугама), "Muğamat var olan yerdə" ("Там, где живет мугам"), "Aşıq musiqisi axşamları" ("Вечера ашугской музыки"), "Dastan gecələri" ("Вечера дастана"), "Qəzəllər" ("Газели") и другие.

Международный центр мугама расширяет горизонты и своей теоретической деятельности, недавно дав старт новому по форме и содержанию циклу проектов "Dəyirmi masa" ( "Круглый стол"), предусматривающего пропаганду и популяризацию научно-теоретических, исследовательских знаний о мугаме и газелях в формате круглых столов. Предметом обсуждения первых двух круглых столов послужили такие актуальные темы, как "Muğamlar və qəzəllər" ("Мугамы и газели"), "Aşıq sənətinin bugünkü vəziyyəti və perspektivləri" ("Ашыгское искусство сегодня и его перспективы").

Начинающие ханенде, певцы и инструменталисты, актеры и режиссеры, молодые представители профессиональной классической и джазовой музыки познают на сцене Международного центра мугама тайны сценического и мугамного искусства, народных песен, ашыгской традиции, классической музыки. Здесь звучат сочинения выдающихся азербайджанских композиторов, снискавших международное признание. Международная деятельность центра также расширяется с каждым годом: в разных странах организуются выступления азербайджанских ханенде, инструменталистов, презентуются научно-исследовательские публикации на иностранных языках.

В знаменательный день десятилетнего юбилея Международный центр мугама представил экспозицию старинных и современных национальных инструментов, подготовка к которой активно велась в последнее время. Безусловно, что активная организаторская, научно-исследовательская и международная деятельность центра стала возможной исключительно благодаря поддержке Фонда Гейдара Алиева, которую мы всегда с благодарностью ощущаем.

В этот прекрасный и исторически значимый день мы приносим свою искреннюю благодарность за подаренный азербайджанскому народу замечательный очаг духовности, в котором жемчужина духовного наследия Азербайджана - мугам - во всем своем блеске и великолепии засверкал новыми гранями. Мы говорим Спасибо Фонду Гейдара Алиева за огромные усилия, направленные на развитие музыкальной культуры нашего народа и ее пропаганду во всем мире, и желаем еще больших успехов в столь почетном и доблестном труде. ​

Сегодня, в дорогой для каждого из нас день солидарности всех азербайджанцев, в наш юбилейный год, хотелось бы выразить глубокую признательность и благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Азербайджана, Президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за выдающуюся и исторически важную, мудрую и благородную деятельность, направленную на развитие и процветание нашей страны, пропаганду и популяризацию национального культурного наследия в мировом масштабе и пожелать им доброго здоровья, счастья и дальнейших, исторически значимых, больших успехов во имя прогресса, мира и благополучия азербайджанского народа!

С глубоким уважением ,

Коллектив Международного центра мугама,

Директор,

Народный артист Азербайджана,

Мурад Гусейнов.