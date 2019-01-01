Фильм азербайджанского режиссера удостоен приза международного фестиваля

Фильм азербайджанского режиссера Шамиля Алиева "Степняк" (STEPPE MAN) награжден призом в номинации "Лучший художественный фильм" на международном фестивале WORLDFILM FESTIVAL 2018, который прошел в Австралии с 1 по 31 декабря.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, в фестивале приняли участие фильмы со всего мира.

Художественный фильм "Çölçü" / Степняк / Steppe Man режиссера Шамиля Алиева снят по заказу Министерства культуры и туризма Азербайджана на киностудии "Азербайджанфильм" им. Дж.Джаббарлы.

Автор сценария фильма - Видади Гасанов, оператор-постановщик - Рафиг Гулиев, художники- постановщики - Рафиг Насиров и Ибрагим Халил Аминов, композитор - Рауф Алиев, продюсеры - Мушвиг Хатамов и Азер Гулиев.

В ролях снялись Бахруз Вагифоглу (молодой степняк), Видади Гасанов (пожилой степняк),Джавидан Мамедли ( маленький степняк), а также Саломе Демуриа, Вюсал Мехралиев и другие.

Сюжет картины: живет Молодой степняк вдали от городов, тесно общаясь с природой. Отец (Улу) учит его всем премудростям степной жизни. Вскоре после смерти отца он знакомится с девушкой, приехавшей из поселка. Знакомство с ней - это новая страница в его жизни, шаг в большую, неизвестную ему доселе жизнь...

Фильм удостоен многочисленных престижных кинонаград.