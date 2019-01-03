В Баку отметят юбилей Арифа Азиза

В Музейном центре в Баку 15-18 января пройдет выставка под названием "Maestro & Artists" ("Маэстро и художники"), составленная из произведений народного художника Азербайджана, кавалера ордена "Шохрат", руководителя Бакинского представительства Всемирной художественной академии, заведующего кафедрой "Дизайн и декоративно-прикладное искусство" Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, профессора Арифа Азиза и его студентов. Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в пресс-службе Музейного центра.

Вне зависимости от стилистического и жанрового многообразия работ, главным, принципиальным фактором, определяющим своеобразие данной экспозиции в ряду серии выставок, организуемых в рамках 75-летнего юбилея Арифа Азиза, является искренность, которой художник учит своих студентов по сей день.

Групповая выставка "Maestro & Artists", продолжающая серию концептуальных выставок, является проектом уникальной значимости в ряду мероприятий, организуемых в Азербайджане и за его пределами в рамках 75-летнего юбилея Арифа Азиза. Это выставка нового формата в нашем современном искусстве: художник-маэстро представлен в окружении своих учеников. На выставке демонстрируются работы около 100 учеников Арифа Азиза, каждый из которых имеет собственный почерк, технику исполнения, развитие творческой манеры, и, вместе с тем, эта выставка объединяет на современном этапе в едином пространстве несколько поколений художников-мастеров.

Творчество Арифа Азиза занимает особое место в современном азербайджанском искусстве. Еще с 70-х годов прошлого века он, занимаясь дизайном, декоративно-прикладным искусством, художественным оформлением, книжной графикой, сценографией, модой, живописью, оказал большое влияние на формирование современного состояния азербайджанского искусства. Первое художественное образование он получил в Баку, в художественном училище имени Азима Азимзаде, а затем продолжил обучение в Московском высшем художественно-промышленном училище имени С.Г. Строганова по специальности "графический дизайн". Начиная с 1971 года по сегодняшний день Ариф Азиз преподает в Азербайджанском государственном университете культуры и искусства. За 48 лет педагогической деятельности он внес большой вклад в воспитание сотен художников, дизайнеров, графиков, мастеров ковроткачества.

Индивидуальная стилистика маэстро, его непреходящая увлеченность творческими трансформациями и художественным экспериментированием, эффективное применение воздействия времени и пространства, многонаправленность и, самое главное, бесконечная динамичность, быстрота отклика и современность его работ, как в смысле манеры исполнения, так и в техническом аспекте, определяют безусловную актуальность его творчества и личности.

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