10 историй любви знаменитых азербайджанцев - ФОТО

Лейли и Меджнун, Фархад и Ширин, Али и Нино - столетиями азербайджанские поэты и писатели воспевали любовь - чистую, всепоглощающую, а порой и жертвенную. О большой любви прошлых эпох можно было прочитать не только на страницах книг - в реальной жизни было не меньше романтических отношений и удивительно трогательных историй. Как передает Day.Az со ссылкой на vestnik.az, у знаменитых азербайджанцев прошлого оказались разные судьбы: кто-то был до конца жизни счастлив в совместном браке, а кто-то испытал все тяготы расставаний.

Хуршидбану Натаван и Сеид Гусейн

Хуршидбану Натаван была дочерью и единственной наследницей последнего правителя Карабаха Мехтигулу хана Джаваншира, правившего в 19-ом веке. Красивая, умная, талантливая - эта женщина привлекала взгляды, пленяла сердца, вызывала восхищение современников. По указу российского императора, Натаван, как последняя карабахская принцесса крови, вынуждена была выйти замуж за дагестанского князя Усмиева. Этот брак нельзя было назвать счастливым, даже рождение двух наследников ничего не изменило, и через несколько лет пара развелась.

Вернувшись в родную Шушу, Натаван встречает здесь известного поэта Сеид Гусейна. Он пишет ей стихи, посылает трогательные письма, и постепенно завоевывает любовь Натаван. Они поженятся, и в этом счастливом браке родилось пять детей. Сеид Гусейн поддерживал супругу во всех начинаниях и поощрял ее интерес к литературе. Натаван нарушила извечный закон женского затворничества, а ее активное участие в литературной жизни Азербайджана было сродни подвигу. Она вела независимый образ жизни, участвовала в поэтических состязаниях, была знакома со многими поэтами той эпохи.

Увы, не все одобряли действия Натаван. Высшее общество было недовольно "браком ханской дочери с чернью" и отказывалось его принимать в свои круги. А через несколько лет она теряет мужа и старшего сына. Пребывая долгое время в депрессии, последние годы жизни Хуршидбану Натаван полностью посвящает поэзии и общественным делам.

Меджид Бейбутов и Фируза Векилова

История любви родителей знаменитого азербайджанского певца Рашида Бейбутова в начале 20 века была у всех на устах и неудивительно, что услышав ее, великий композитор Узеир Гаджибеков посвятил ей оперетту "Аршин мал алан". Меджид Бейбутов был успешным купцом и известным певцом-ханенде, чьи пластинки издавались в Европе. Свою будущую жену Фирузу он увидел на свадьбе в Шуше и влюбился в нее с первого взгляда. Чтобы встретиться с любимой Меджиду пришлось стать "аршинмалчы" (торговцем тканями вразнос). И хотя семья его была богатой, вряд ли отдал бы командир Дагестанского полка царской армии Аббасгулу Векилов свою умницу и красавицу дочь-дворянку за купца. Поэтому свататься Меджид не рискнул, пришлось выкрасть девушку и спешно увести ее в Тифлис. У них была долгая счастливая жизнь, они воспитали трех талантливых детей, каждый из которых нашел свой путь в искусстве.

Зейналабдин Тагиев и Сона Араблинская

Миллионер Зейналабдин Тагиев вошел в историю Азербайджана, как известный промышленник и меценат 19 века. Разбогател сын башмачника совершенно случайно - за счет нефти, которую нашел на арендованном им участке. Первой женой Тагиева была его двоюродная сестра, Зейнаб ханум, от этого брака у него было трое детей.

В преклонном возрасте во время поездки в Дербент миллионер влюбился в золовку собственного сына - Сону Араблинскую. Сона ханум родилась в семье дворянина, генерала Балакиши-бека Араблинского, получила прекрасное образование. Ее прельщала щедрая на благотворительность натура Тагиева, его беззаветная любовь и преданность азербайджанскому народу. Однако, эти отношения казались невозможными, общество было шокировано: ведь ей только исполнилось 15 лет, а ему было 58! Не восприняли этот брак и сын Исмаил, который порвал отношения с отцом и разошелся с Нурджахан Араблинской.

Несмотря на это, миллионер все-таки решился посвататься. После долгих бесед с дочерью генерал дал согласие на брак - интеллигент до мозга костей, Балакиши-бек не мог пойти против воли любимой дочери Соны. После пышной свадьбы в Дербенте супруги вернулись в Баку. Сона ханум родила мужу пятерых детей, была его верной спутницей, помогавшей в благотворительных и просветительских начинаниях.

Однако все изменилось с приходом советской власти: у миллионера конфисковали все имущество и оставили только дом в пригороде Баку. Тагиевы жили на деньги, выручаемые от продажи оставшихся вещей, а вскоре после паралича умер Гаджи Зейналабдин. После этого семья была выброшена на улицу, а жители Баку все чаще стали видеть бедно одетую женщину с распушенными волосами. Это была Сона Тагиева, еще недавно одна из самых богатых женщин Российской империи, долгие годы олицетворявшая блеск и величие Баку. Через несколько лет ее нашли мертвой на улице, а в ее руке была зажат кусочек черствого хлеба.

Муртуза Мухтаров и Лиза Туганова

Еще одним миллионером конца 19 века был Муртуза Мухтаров, который прошел путь от простого чернорабочего до нефтяного магната. В одной из своих деловых поездок во Владикавказ он оказывается в доме известного генерала Туганова и влюбляется в его старшую дочь Лизу. Генерал долго отказывался отдавать любимое чадо за нувориша, но Муртуза не сдавался. Свадьба длилась семь дней и ночей, а увозил невесту в Баку белый экипаж, специально выписанный из Варшавы, с эскортом в тридцать молодых всадников на белых скакунах. В свадебном путешествии, где-то в Европе увидела Елизавета Хамбиевна сказочный дворец. "Вот бы в таком пожить", - обронила Лиза. Муртуза запомнил и построил для своей любимой точно такой же дворец в Баку. У пары не было детей, но, тем не менее, они были счастливы, занимались благотворительностью, строили школы и больницы.

Жизнь Муртузы Мухтарова закончилась трагично. Увидев как в его дом врываются большевики, Мухтаров выстрелив в них, вторую пулю пускает себе в лоб. Находившаяся в гостях у отца Лиза вернулась домой и обнаружила здесь полуразрушенный дом. Ей позволили жить в подвале собственного дома, что было с ней дальше неизвестно - след Лизы Мухтаровой затерялся в середине 50-х годов 20 века. Построенный для Лизы дом сейчас является Дворцом счастья, где заключают браки.

Банин Асадуллаева и Иван Бунин

Умм-Эль-Бану была дочерью известного нефтепромышленника Мирзы Асадуллаева. Установление советской власти изменило и ее судьбу, в 1924 году она перебралась в Париж, где работала манекенщицей, переводчицей, а затем написала автобиографическую книгу "Кавказские дни", которая принесла ей невероятный успех.

Когда она познакомилась с русским писателем Иваном Буниным ей было 40, ему 75 лет. Ей нравилась его надменность, он же был очарован ее восточной красотой и называл ее "черноокой газелью". Тем не менее, это были сложные отношения: Бунина раздражало прохладное отношение возлюбленной к его творчеству, а также ее упорное нежелание писать на русском языке. Банин, в свою очередь, обвиняла Ивана Алексеевича в черствости и эгоизме. Собираясь вместе в Италию, они опять пустились в словесную перепалку, а уже на перроне окончательно разругались и разошлись навсегда. Банин была последней любовью Бунина, через много лет она решила воскресить в памяти события тех романтичных лет и написала повесть "Последний поединок Ивана Бунина", рассказывающий об их несостоявшейся любви.

Микаил Мушфиг и Дильбяр Ахундзаде

Микаил Мушфиг был известным поэтом с трагической судьбой. С Дильбяр Ахундзаде он познакомился в педагогическом техникуме, где училась юная азербайджанка. Это была любовь с первого взгляда, своей возлюбленной Мушфиг посвящал стихи и спустя недолгое время сделал ей предложение. Они поженились в 1933 году, а через семь лет над поэтом стали сгущаться тучи. Его обвинили в измене Родине - он стал очередной жертвой сталинских репрессий. Поговаривали, что донос на Мушфига написал один из его коллег, который был тайно влюблен в красавицу-жену поэта.

30-летнего Микаила Мушфига арестовали, а вскоре расстреляли. Через некоторое время арестовывают и Дильбяр. Не выдержав оскорбительных допросов, она переживает нервное потрясение и ее помещают в психиатрическую больницу. Через год возбужденное против нее дело прекращают и ее выписывают из лечебницы. Свою любовь к мужу Дильбяр пронесет сквозь годы, ему она посвящает книгу "Мои дни с Мушфигом", в которой описывает только свои счастливые дни, проведенные рядом с талантливым поэтом.

Шаммеда Ширмамедов и Ивонна Ботто

Невероятная любовная история простого советского солдата и французской аристократки началась в годы Второй мировой войны. Азербайджанец Шаммед Ширмамедов воевал на территории Италии, затем попал в плен, откуда бежал во Францию и уже здесь, участвуя в движении Сопротивления, познакомился с Ивонной Ботто, дочерью влиятельного француза, дружившего с Шарлем де Голлем. Молодые люди симпатизировали друг другу и их отношения вскоре переросли в настоящую глубокую любовь. Через два года после окончания войны Шаммад и Ивонна поженились. Ее отец устроил роскошную свадьбу в Париже, а через месяц Ивонна получила визу из советского консульства и пара отправились в Азербайджан, в далекое село в Имишлинском районе.

Избалованная француженка жила в тяжелых сельских условиях, однако любовь к мужу и недавно родившемуся сыну Рафаэлю была сильнее всего и она совсем не жалела о своем выборе. Увы, счастье длилось недолго, через несколько лет Шаммад умер. Мать Ивонны пыталась вывезти ее обратно в Париж, но сделать это было сложно, так как ее сын был гражданином СССР. Она могла оставить ребенка и уехать, но отказалась и осталась навсегда в Азербайджане.

Об истории жизни Ивонны мир узнал совсем недавно. Четыре года назад азербайджанский журналист рассказал о ней в посольстве Франции в Баку. Французские СМИ и телевидение стали наперебой о ней писать, и в 2011 году через 64 года мадам Ботто впервые ступает на французскую землю, встречается с президентом Франсуа Олландом. Однако она не осталась в Париже - Ивонна вновь вернулась в родной Имишли, где ее ждали внуки и правнуки.

Михайло и Анжелика

В 1958 году в СССР был снят художественный фильм "На дальних берегах", рассказывающий о любви партизана Михайло и итальянки Анжелики. Картина была основана на реальных событиях: он - герой Советского Союза, знаменитый азербайджанский разведчик Мехти Гусейнзаде, она - итальянская партизанка, боевая подруга, которая была с ним до конца его опасной жизни. Во время Второй мировой войны Михайло прославился дерзкими операциями против немецко-итальянских захватчиков. С Анжеликой он делил все опасности и невзгоды, однако их связывала не только совместная боевая деятельность, но и нежные чувства. Это был любовный треугольник: их общий друг Веселин также любил Анжелику, однако итальянка отвечала взаимностью только Михайло. Им пришлось скрывать свои отношения - Мехти не хотел задевать чувства своего друга, к тому считал, что война не время для любви. Он взрывал фашистские объекты, был неуловим, а за его голову фашисты готовы обещали заплатить огромные деньги. По наводке предателя гитлеровцы вышли на след Мехти - его убили одним выстрелом в спину. Его похоронили в Словении, в городке Чеповани. Его подруга Анжелика до сих пор жива и ухаживает за могилой любимого человека.

Муслим Магомаев и Тамара Синявская

В Муслима Магомаева были влюблены все женщины СССР. Однако певец никого не видел - для него существовала только одна женщина - Тамара Синявская. Они познакомились в 1972 году в Баку, на декаде русского искусства и литературы и сразу же понравились друг другу. Но она в это время была замужем, а Магомаев был человеком, для которого брак являлся серьезным препятствием. Тамара сбежала от всех в Италию, на стажировку в Ла Скала, но Муслим ей каждый день звонил, ставил пластинку с песней, слова которой соответствовали моменту их отношений.

Тамара вернулась в Москву, развелась с мужем, а через год они с Магомаевым поженились. У них было две свадьбы. С тех пор и на концертной сцене и в жизни Магомаев и Синявская все время были вместе. Певец любил делать жене сюрпризы. Например, он мог сорваться со своих гастролей и отправиться на концерт любимой женщины за тысячи километров с сотней красных раз.

Тамара Синявская и Муслим Магомаев прожили вместе 34 года и были одной из самых красивых пар артистического мира прошлых лет. Их семейная идиллия продолжалась до 2008 года, когда не стало великого Муслима Магомаева.

Ильхам и Фариза Аллахвердиевы

Эти имена никому не были известны, вплоть до трагической даты - 20 января 1990 года. С тех пор они стали символом любви, а день их свадьбы - 30 июня - отмечается в Азербайджане как День влюбленных. Ильхаму было 27, а Фаризе всего 19 лет, когда они решили создать семью. Пара жила по соседству и с детства любила друг друга. Однако прожили вместе они только недолгие полгода.

В это время в стране было неспокойно, Ильхам, как и тысячи других азербайджанцев, принимал участие в массовых акциях. А в ночь с 19 по 20 января 1990 года в результате ввода советских вооруженных частей в Баку, Ильхам погиб. Вначале его похоронили на кладбище в Хырдалане, однако на следующий день стало известно, что жертвы трагедии будут погребены в Hагоpном паpке, который позже стал называться Аллеей шехидов. Когда Фариза узнала страшную новость, она будто онемела и только спустя часы словно осознала: Ильхама больше нет. Она дважды пыталась покончить жизнь самоубийством: в первый раз ей помешали близкие. В день пеpезахоpонения Ильхама она выпила уксус и писала предсмертную записку: "Не могу жить без Ильхама, прощайте, пусть никто не плачет. Без него моя жизнь не имеет смысла. Тем более что он...". Фариза не успела завершить мысль и ушла в вечность, к Ильхаму вместе с еще не родившимся ребенком в утробе. Их похоронили рядом друг с другом, а на могиле установили свадебную фотографию когда-то очень счастливой пары.