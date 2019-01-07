В Театре оперы и балета состоится премьера балета «Великий сказочник»

26 января в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится премьера балета "Великий сказочник" на музыку Франца Шуберта. Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Театра.

Неувядаемая, прекрасная и красивая музыка Ф.Шуберта, несомненно, понравится детям и их родителям и произведет на них неизгладимое впечатление.

Балет посвящен сказкам выдающегося датского писателя Ганса Христиана Андерсена. В сюжет спектакля вошли фрагменты из сказок "Деревенский петух и флюгер", "Снежная королева", "Дюймовочка", "Оловянный солдатик", "Волшебный горшок" и "Голый король".

Спектакль отличает оригинально-интересная хореография, а также сказочно красивые декорации и костюмы.

Хореографом-постановщиком балета является народная артистка Азербайджана, лауреат премий "Зирвя" и "Золотой Дервиш", художественный руководитель балетной труппы Театра оперы и балета Камилла Гусейнова, автором либретто - Аждар Улдуз. Дирижировать спектаклем будет лауреат международного конкурса дирижеров имени Антала Дорати Орхан Гашимов, художником-постановщиком балета является заслуженный работник культуры Техран Бабаев.

В спектакле примут участие ведущие солисты балета, а также учащиеся Бакинской хореографической академии.

Премьера балета "Великий сказочник" в начале нового года станет прекрасным подарком для детей, направленный на их эстетическое воспитание и формирование у них хорошего вкуса.

Ф. Агаларова