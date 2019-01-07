Красочные коллекции Гюльнары Халиловой очаровали AFWEU Fashion Week Istanbul - ФОТО

Коллекции "Туран" и "Прикосновение" руководителя Центра азербайджанской национальной одежды, доктора философии по искусствоведению Гюльнары Халиловой очаровали гостей и участников Недели моды в Стамбуле AFWEU Fashion Week Istanbul, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Яркое и красочное дефиле известного дизайнера было отмечено благодарственным письмом организаторов проекта.

В двухдневной Fashion Week Istanbul, организованной AFWEU, были также представлены коллекции шестнадцати известных дизайнеров из Турции, Казахстана, России, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и Непала, среди которых были Раф Сардаров, Айдарахан Калиев, Эрол Албайрак и Рашна Мудже.

Africa Fashion Week Europe/Asia Fashion Week Europe (AFWEU, президент - Айдын Аджык) - официальный партнер UNICEF, сотрудничает с Turkish Heart Foundation.

Напомним, что ранее коллекции Гюльнары Халиловой были с успехом представлены на Неделях моды и международных мероприятиях в Турции, России, Китае, Австрии, Румынии, Великобритании, Казахстане и Кыргызстане.

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