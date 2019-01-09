Заслуженный артист Ильхам Назаров: 2019 год будет успешным для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО

Азербайджанская культура стремительно развивается. Молодые музыканты, художники, актеры достигают все больших успехов, гордо представляя страну на международной арене.

Один из ярких представителей музыкальной культуры Азербайджана, заслуженный артист, лауреат многочисленных международных конкурсов, единственный в стране обладатель уникального голоса - контртенор и бас-баритон Ильхам Назаров рассказал Day.Az о своих успехах в ушедшем году.

2018 год был насыщенным и плодотворным. Лучше не может и быть. Я участвовал в большом количестве спектаклей, концертов в Азербайджане и за рубежом, побеждал на международных конкурсах. У меня было около 300 мероприятий. Были выступления в разных городах России, Турции, Казахстана, Украины, Италии, Швеции, США, Франции, Австрии и других стран, а также яркие концерты на родине.

Я принял участие в премьере первой в Азербайджане рок-оперы "Возвращение Синдбада" Ризвана Садырханова, и считаю это большой честью для себя. Данная премьера знаменательное событие в культурной жизни страны, потому что до этого у нас не было произведений в подобном жанре. Но Азербайджан стремительно развивается, наша культура очень богата и разнообразна, но она не стоит на месте и, сохраняя основы и традиции, впитывает и современные веяния.

Невероятно успешным было мое выступление в главной партии в исторической опере "Ахнатен" Филипа Гласса, которое состоялось в мае 2018 года в Швеции. Не могу не отметить и свое выступление в опере "Баязет" Антонио Вивальди, где исполнил роль главного героя -Тамерлана. Показ этой оперы состоялся в Италии.

В этом году я принял участие и победил на эстрадном конкурсе, конкурсе для педагогов, конкурсе Джовдета Гаджиева, проведенном за рубежом. Я уже более 10 лет преподаю в музыкальных школах и еще одним успехом считаю поступление в докторантуру и начало педагогической деятельности в Бакинской музыкальной академии им. Уз. Гаджибейли. Я также принял участие в многочисленных научных конференциях, писал научную работу, давал мастер-классы в Азербайджане и США.

Знаменательным в этом году для меня стало получение Президентской стипендии. Хочу отметить, что я очень рад служить своей стране, потому что наше государство всегда заботится о деятелях культуры. Нигде больше в мире государство не оказывает такой поддержки развитию культуры, как в Азербайджане. Президент Ильхам Алиев своим вниманием к этой сфере создает все условия для того, чтобы азербайджанская культура стала еще более узнаваема, чтобы мир проникся пониманием ее ценности и уникальности.

Неоценимый вклад в этот процесс вносит Фонд Гейдара Алиева и лично президент Фонда, Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева. По ее инициативе в Азербайджане проводится множество международных фестивалей, которые позволяют нашим музыкантам демонстрировать свой талант и профессионализм, а также привлекают иностранных музыкантов, которые знакомятся с нашей культурой. Кроме того, Фонд организует масштабные мероприятия за рубежом, где мы также демонстрируем все богатство, всю красочность нашей культуры.

Я рад наблюдать за развитием нашей культуры и быть причастным к этому процессу. 2019 год полон новых проектов, и думаю, он будет не менее насыщенным и успешным как для меня, так и для Азербайджана в целом.

Франгиз Агаларова