В YARAT пройдут показы российских короткометражных фильмов

В Центре Современного Искусства YARAT в Баку пройдут показы короткометражных фильмов - участников Всероссийской акции "День короткометражного кино - 2018", сообщили Trend Life в пресс-службе представительства Россотрудничества в Азербайджане.

Всероссийская акция "День короткометражного кино - 2018" прошла в кинотеатрах и на творческих площадках России 15-25 декабря 2018 года. Проект приурочен к Международному дню короткометражного кино. Главная цель - максимальное продвижение российских короткометражных фильмов на различных площадках и привлечение внимания широкой зрительской аудитории к короткому метру.

15 января в Баку пройдет показ тематической программы "Семейное кино", а 29 января состоится показ тематической программы "Звёзды в коротком метре". Показы пройдут в 19.00.

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