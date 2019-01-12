В Филармонии состоялся прекрасный концерт симфонической музыки

Вчера в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоялся прекрасный концерт симфонической музыки под названием "Шостакович. Пескин. Светланов".

В этот вечер в исполнении Азербайджанского государственного симфонического оркестра им. Уз. Гаджибейли прозвучали произведения известных русских композиторов.

Симфоническая поэма "Даугава" Евгения Светланова, которое многие критики считают свидетельством немалого мастерства и таланта её автора, прозвучала в начале вечера.

Е. Светланов, выразивший себя за десятилетия творческой деятельности с ренессансной щедростью, размахом и на дирижерском поприще, и в высоком своем композиторском качестве, и как самобытный пианист и вдумчивый музыкальный публицист, любим бакинскими меломанами как и во всем мире. Великолепно исполненное оркестром произведение вызвало бурные аплодисменты публики.

Стоит отметить, что за дирижерским пультом в этот вечер стоял заслуженный артист Азербайджана, маэстро Фуад Ибрагимов, концерты которого в Баку (да и в других городах мира) всегда ждут с особым трепетом. Великолепная манера дирижирования, всегда профессиональная интерпретация произведений, авторитет у оркестра и харизма делают его одним из самых популярных дирижеров Азербайджана.

Далее в исполнении оркестра и солиста - лауреата международных конкурсов, Президентского стипендиата Исрафила Расулова прозвучал Концерт для трубы Владимира Пескина. Выступление молодого трубача было встречено продолжительными овациями и возгласами "браво".

В заключении же вечера публике была представлена Симфония № 9, op. 70 Дмитрия Шостаковича. Веселая и простодушная, лирическая и драматическая симфония и в день своей премьеры никого не оставила равнодушным. Миниатюрное сочинение, внешне непритязательная, классичная по облику, тогда вызвала самые разноречивые суждения. Некоторые считали, что новый опус появился "не ко времени", другие - что композитор им "откликнулся на историческую победу советского народа", что это "ра­достный вздох облегчения". Определяли симфонию как "лирико-комедийное произведение, не лишенное драматических элементов, оттеняю­щих основную линию развития" и как "трагедийно-сатирический памфлет". Но звучавшая на многих концертах во всем мире эта симфония и сегодня продемонстрировала свою гениальность. В интерпретации Фуада Ибрагимова и исполнении оркестра она была по достоинству оценена залом, который в заключении еще несколько раз вызывал дирижера на поклон и требовал "бис", которого, к сожалению, не последовало.

Ф. Агаларова