Что привлекает туристов в дом-музей Джафара Джаббарлы в Хызы - ФОТО - ВИДЕО

В функционирующем в Хызы доме-музее выдающегося представителя азербайджанской литературы, великого поэта, писателя и драматурга Джафара Джаббарлы хранятся 520 экспонатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Джафар Джаббарлы, родившийся 20 марта 1899 года, до 2 лет жил в этом доме.

Трехкомнатный одноэтажный дом по инициативе супруги известного драматурга Соны ханум Джаббарлы в 1956 году начал функционировать как дом-музей на общественной основе. 13 лет спустя он был зарегистрирован как музей.

Основную часть хранящихся здесь экспонатов составляют предметы, использовавшиеся семьей Джафара Джаббарлы в быту. В музее демонстрируются книги писателя, фотографии со спектаклей, архивные документы и публикации.

Гид музея Расмия Керимова в интервью АЗЕРТАДЖ сказала, что ежегодно сотни людей посещают дом-музей и знакомятся с экспонатами, связанными с жизнью и творчеством Джафара Джаббарлы. Большинство посетителей - это туристы, являющиеся любителями литературы и школьники. Одним из самых привлекающих внимание экспонатов является уменьшенный макет дома, где жил Джафар Джаббарлы, и домашняя утварь, которой ежедневно пользовалась мать писателя - Шахбике ханум. В музее хранится также принадлежащая гениальному драматургу чернильная ручка.

"Мы с большой радостью встретили Распоряжение Президента Ильхама Алиева о проведении 120-летнего юбилея выдающегося поэта, писателя и драматурга Джафара Джаббарлы от 17 декабря 2018 года. В этом году в музее и общеобразовательных школах района пройдет цикл мероприятий, связанных с юбилеем известного писателя. Наряду с этим, предусмотрены также обновление художественного оформления экспозиций музея, организация выставок на различные темы", - подчеркнула Расмия Керимова.

В 1999 году в связи с проведением 100-летнего юбилея Джафара Джаббарлы в музее были проведены работы по реконструкции, построена застекленная галерея. В тот же год в центре города Хызы был воздвигнут грандиозный памятник Джафару Джаббарлы. Джафар Джаббарлы, начавший литературную деятельность в детские годы стихами, затем продолжил свое творчество в основном в области драматургии, он прославился как выдающийся драматург и театральный деятель.

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