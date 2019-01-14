Показ оперы «Интизар» посвятят Дню национальной скорби

19 января в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится показ оперы "Интизар" видного азербайджанского композитора, народной артистки республики Франгиз Ализаде. Спектакль посвящен Дню национальной скорби 20 января. Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Театра.

"Интизар" - опера об истории и событиях в Карабахе, повествует о борьбе добра со злом, смерти невинных людей, предательстве близких соседей и красоте природы. Написанное доктором филологических наук, профессором Наргиз Пашаевой либретто оперы проникнуто тонкой лирикой, философскими размышлениями, она патриотична и гневна одновременно.

В спектакле примут участие ведущие солисты Театра оперы и балета - народные артисты Азербайджана Гарина Керимова (партия Асли), Акрам Поладов (партия Сейид киши), заслуженные артисты Инара Бабаева (партия Мелек), Фарид Алиев (партия Ариф), Ильхам Назаров (партия Чужака), Фарида Мамедова и Сабина Вахабзаде (невесты), Турал Агасиев (крестьянин) и др.

Дирижировать спектаклем будет главный дирижер и музыкальный руководитель театра оперы и балета заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров Эйюб Гулиев.

Ф. Агаларова