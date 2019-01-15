Завораживающая выставка Фидан Алиевой "Жажда жизни" - ФОТО

Созерцание картин, наполненных теплом, ярким светом, позитивом и нежными чувствами, дарит ощущение радости и зрительное наслаждение. Автором таких произведений является молодая талантливая художница Фидан Алиева, которая делится со зрителями энергией добра.

Сегодня на одной из привлекательных выставочных площадок столицы Азербайджана, в галерее искусств "Белый город" состоялось открытие персональной выставки художницы Фидан Алиевой под названием "Жажда жизни".

На открытии выставки присутствовали видные общественные деятели, известные представители культуры и искусства, творческой интеллигенции и молодежи.

В своем выступлении заведующий сектором министерства культуры Азербайджана Галиб Гасымов, рассказывая о творческом таланте Фидан Алиевой, дал высокую оценку ее деятельности.

Было подчеркнуто, что Фидан Алиева - выпускница университета АДА. Ее любимое хобби, изобразительное искусство, со временем начало занимать все больше места в ее жизни и, наконец, приобрело главенствующую роль. Профессиональные уроки мастерства она брала в Лондоне, на курсах экспрессивной живописи в Центральном колледже искусства и дизайна имени Святого Мартина. На родине же ее поддерживали и направляли известные мастера кисти. Среди них своими наставниками Фидан Алиева считает народного художника Азербайджана Сакита Мамедова, на творчество которого равняется в своих работах, и Туран Мухтарзаде - ученица Сакита Мамедова, у которой она сейчас берет уроки живописи.

Было отмечено, что на счету Фидан Алиевой уже несколько выставок. В 2016 году в Музейном центре прошла персональная выставка художницы под названием "Лицом к солнцу". В 2017 году персональная выставка прошла в Тбилиси. Год спустя два произведения Фидан Алиевой демонстрировались на вернисаже азербайджанских художников в Лувре. Также Фидан Алиева принимала участие в двух совместных выставках художников в "White Studio gallery" и "Art Tower" в Баку.

Проректор Азербайджанской государственной академии художеств, народный художник Салхаб Мамедов в своем выступлении отметил, что персональная выставка работ Фидан Алиевой - это праздник искусства, праздник молодости.

"Отрадно видеть, как Фидан Алиева увлечена живописью, как она любит искусство, и даже в названии сегодняшней экспозиции это отражено. В каждую свою работу Фидан Алиева вложила огромную любовь, у нее большая душа и сердце художника", - отметил Мамедов.

Народной художник Азербайджана Сакит Мамедов дал высокую оценку творческой деятельности молодой художницы. Было подчеркнуто, что полотна Фидан Алиевой наполнены удивительным светом, автор имеет собственный почерк и технику исполнения.

Заслуженный художник Рашад Мехтиев, художницы Туран Мухтарзаде и Джамиля Гашимова поздравили ФиданАлиеву с открытием третьей персональной экспозиции, отметив в своих выступлениях, что в произведениях художницы есть все - пространство, цвет, мощь. Они пожелали Фидан Алиевой дальнейших творческих успехов.

В свою очередь Фидан Алиева выразила всем присутствующим на мероприятии признательность.

"Я стараюсь дарить зрителям позитивные эмоции. Поэтому и изображаю в основном цветы - чтобы они будили в людях лучшие чувства, призывали бы их не быть равнодушными и холодными, ценить каждый прожитый миг. Я хотела бы, чтобы мои работы пробуждали в людях желание жить. Как цветы тянутся к солнцу, так и люди должны тянуться к жизни, не поддаваться унынию и проблемам", - сказала она.

Далее гости мероприятия ознакомились с экспозицией, в которую вошли около 40 работ автора. Большинство экспонируемых работ созданы художницей в течение года. Яркие и колоритные произведения выполнены в стиле импрессионизма.

Из всех представленных произведений сама художница выделяет картину под названием "Воскресная трапеза", которая олицетворяет семейные ценности.

Картины художницы вызвали большой интерес у публики, гости вечера подолгу рассматривали полотна, наслаждаясь их атмосферой и теплом.