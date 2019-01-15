В Баку отметили юбилей народного художника Арифа Азиза - ФОТО

В Музейном центре в Баку состоялось торжественное открытие выставки под названием "Maestro & Artists" ("Маэстро и художники"), передает Day.Az со ссылкой на Trend. Экспозиция составлена из произведений народного художника Азербайджана, кавалера ордена "Шохрат", руководителя Бакинского представительства Всемирной художественной академии, заведующего кафедрой "Дизайн и декоративно-прикладное искусство" Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, профессора Арифа Азиза и его студентов. Выставка, посвящена 75-летнему юбилею народного художника.

На открытии выставки присутствовали видные общественные деятели, представители дипломатических миссий, аккредитованных в стране, известные представители культуры и искусства, творческой интеллигенции.

В своем выступлении на мероприятии ректор Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Джейран Махмудова рассказала о творческом пути народного художника Арифа Азиза. Было отмечено, что занимаясь на протяжении долгих лет преподавательской деятельностью, Ариф Азиз придает очень большое значение развитию молодого поколения художников.

Первый заместитель министра культуры Азербайджана Вагиф Алиев дал высокую оценку творческой деятельности народного художника. Было подчеркнуто, что еще с 70-х годов прошлого века Ариф Азиз, занимаясь дизайном, декоративно-прикладным искусством, художественным оформлением, книжной графикой, сценографией, модой, живописью, оказал большое влияние на формирование современного состояния азербайджанского искусства. Окончив в Баку Художественное училище имени Азима Азимзаде, Ариф Азиз продолжил обучение по специальности "графический дизайн" в Московском высшем художественно-промышленном училище имени С.Г. Строганова.

В своем выступлении председатель Совета аксакалов, депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Фаттах Гейдаров отметил, что выставка работАрифа Азиза и его студентов является знаменательным событием. Было подчеркнуто, что Ариф Азиз посвятил свою жизнь искусству и педагогической деятельности, воспитал плеяду учеников, внес большой вклад в воспитание сотен художников, дизайнеров, графиков, мастеров ковроткачества.

Президент Национального фонда "Деде Горгуд" Эльдар Исмаилов, проректор Азербайджанской государственной академии художеств, народный художник Салхаб Мамедов поздравили Арифа Азиза с юбилеем, пожелали ему дальнейших творческих успехов. На мероприятии Арифу Азизу была выручена медаль Национального фонда "Деде Горгуд".

В свою очередь Ариф Азиз выразил признательность организаторам и участникам мероприятия.

Далее гости вечера ознакомились с экспозицией художественных произведений. Групповая выставка "Maestro & Artists", продолжающая серию концептуальных выставок, является проектом уникальной значимости в ряду мероприятий, организуемых в Азербайджане и за его пределами в рамках 75-летнего юбилея Арифа Азиза. Это выставка нового формата в нашем современном искусстве: художник-маэстро представлен в окружении своих учеников. На выставке демонстрируются работы около 100 учеников Арифа Азиза, каждый из которых имеет собственный почерк, технику исполнения, развитие творческой манеры, и, вместе с тем, эта выставка объединяет на современном этапе в едином пространстве несколько поколений художников-мастеров.

Индивидуальная стилистика маэстро, его непреходящая увлеченность творческими трансформациями и художественным экспериментированием, эффективное применение воздействия времени и пространства, многонаправленность и, самое главное, бесконечная динамичность, быстрота отклика и современность его работ, как в смысле манеры исполнения, так и в техническом аспекте, определяют безусловную актуальность его творчества и личности.

Выставка проходит 15-18 января.