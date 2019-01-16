Звезды оперы примут участие в "Богеме"

9 февраля в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится опера "Богема" композитора Джакомо Пуччини. Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Театра.

Для исполнения партии Рудольфа руководством Оперного театра приглашен лауреат международных конкурсов вокалистов, солист миланского театра Ла-Скала (Италия) Азер Рзазаде. На партию Марселя приглашен ведущий солист Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси, заслуженный артист Беларуси, лауреат международных конкурсов вокалистов Владимир Громов.

В этот день партию Мими будет исполнять ведущая солистка Азербайджанского театра оперы и балета, заслуженная артистка республики, Президентский стипендиат Афаг Аббасова. В спектакле также примут участие народные артисты Азербайджана Али Аскеров (партия Альциндора), Акрам Поладов (партия Коллена), заслуженные артисты Азербайджана Инара Бабаева (партия Мюзетты), Турал Агасиев (партия Шонара), Алиахмед Ибрагимов (партия Парпиньола).

Дирижировать спектаклем будет главный дирижер и музыкальный руководитель театра, заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров Эйюб Гулиев.

Ф. Агаларова