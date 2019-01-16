Впервые в Азербайджане выступит двойник Адриано Челентано с Celentano Tribute show - ВИДЕО - ФОТО

Впервые в Баку во Дворце Гейдара Алиева будет представлен уникальный итальянский проект Челентано трибьют-шоу (Celentano Tribute show). Концертная программа состоится в честь 80-летия легендарной мировой звезды Адриано Челентано.

Как сообщили Day.Az организаторы концерта, Celentano Tribute show - это прекрасная возможность для поклонников знаменитого итальянского музыканта услышать его лучшие песни в исполнении блестящего актера и певца, официального двойника Адриано Челентано Маурицио Швейцера.

Сегодня итальянский исполнитель редко выходит на сцену, тем более за пределами родной страны. Это великолепное шоу создает иллюзию того, что неподражаемый Адриано Челентано находится в концертном зале, рядом со зрителями.



Представление поражает воображение своей масштабностью. Все номера продуманы до мелочей. Особое внимание уделяется сценическому образу главного героя - Маурицио Швейцера, каждый костюм которого является точной копией сценических нарядов Адриано Челентано. Благодаря природному таланту, усердию и работе костюмеров и гримеров Швейцеру удается передавать тонкости образа своего знаменитого двойника - от внешнего вида и голоса до мимики и жестов.

Celentano Tribute Show было показано во многих странах мира и всегда очаровывало зрителей.

13 февраля зрителям Баку представится уникальная возможность увидеть полноценное шоу Адриано Челентано в исполнении Маурицио Швейцера и его коллектива.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, в центрах ASAN xidmət и на сайте iticket.az.

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Ф. Агаларова