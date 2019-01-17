В Центре мугама состоялся вечер памяти народной артистки Амалии Панаховой - ФОТО

Вчера в Международном центре мугама прошел вечер памяти народной артистки Азербайджана Амалии Панаховой.

Организаторами мероприятия выступили министерство культуры Азербайджанской Республики, телеканал "Mədəniyyət", Международный центр мугама, Главное управление культуры города Баку и Литературный проект "SÖZ" министерства культуры Азербайджана под руководством члена Союза писателей Азербайджана и Международного литературного общества "PEN", поэтессы Нигяр Гасан-заде.

За 50-летную творческую деятельность в театре и кино народная артистка Азербайджана, лауреат Государственных премий СССР и Азербайджана, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", заслуженный работник науки и культуры Европы, профессор Государственного университета культуры и искусств, доктор искусствоведческих наук создала множество ярких образов.

Образы, созданные актрисой, вошли в золотой фонд нашего искусства. Амалия Панахова занималась и активной общественной деятельностью. В Милли Меджлисе она была председателем Межпарламентской комиссии СНГ по вопросам культуры, туризма и информации, принимала участие в подготовке закона "О театре и театральной деятельности".

Блестящие организаторские способности народной артистки, благодаря которым она создала Бакинский муниципальный театр, привлекла в него наряду с актёрами среднего и старшего поколения и молодых талантливых актёров, создала все условия для развития их творческих способностей.

Об этом рассказали выступившие на мероприятии председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар, известный кинорежиссёр, народный артист Эльдар Гулиев, председатель Сабаильской районной организации партии "Ени Азербайджан", депутат Милли Меджлиса Шамсаддин Гаджиев, депутат Милли Меджлиса Ганира Пашаева и другие.

В вечере также приняли участие актеры созданного Амалией Панаховой Бакинского муниципального театра, которыми были сыграны сцены из спектаклей и фильмов с участием народной актрисы.

Добавим, что работа Центра мугама по пропаганде и развитию лучших образцов азербайджанской культуры и искусства продолжается.

Н. Гасымова