По инициативе Полада Бюльбюльоглу состоялся юбилейный вечер Зураба Церетели - ФОТО

В Москве по инициативе дуайена дипломатического корпуса, аккредитованного в столице России, посла Азербайджана Полада Бюльбюльоглу и при содействии Департамента государственного протокола МИД РФ состоялся юбилейный вечер президента Российской академии художеств, Народного художника СССР, посла доброй воли ЮНЕСКО Зураба Церетели.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече, которая прошла в Галерее искусств Зураба Церетели, принимали участие заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, представители МИД РФ, послы зарубежных стран, аккредитованные в Москве.

Открывая вечер, директор Департамента государственного протокола МИД РФ Игорь Богдашов поблагодарил дуайена дипломатического корпуса, посла Азербайджана Полада Бюльбюльоглу за идею провести юбилейный вечер великого мастера. "Мы очень рады, что на вечере наряду с 80 послами присутствует еще один - посол мира Зураб Церетели. Мы поздравляем Зураба Константиновича с юбилеем и желаем долгих лет", - сказал дипломат.

Выступая на встрече, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу отметил, что Зураб Церетели всю свою жизнь своим искусством объединяет страны и народы. "И сегодня здесь, в Москве он собрал всех нас, послов разных стран для того, что бы мы могли поздравить его с юбилеем и пообщаться друг с другом. Я благодарю всех своих коллег послов за то, что они нашли время прийти на этот вечер и поздравить замечательного человека, великого художника Зураба Церетели с юбилеем", - сказал П.Бюльбюльоглу.

Руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Элеонора Митрофанова в своем выступлении отметила, что Зураб Церетели - посол мира. "Я бы его еще назвала послом счастья. Это человек, который всегда несет счастье и солнце окружающим", - сказала она. Э.Митрофанова от имени руководства МИД РФ и Россотрудничества вручила Зурабу Церетели нагрудный знак "За вклад в международное сотрудничество".

Среди поздравивших художника были председатель Межгосударственного авиационного комитета Татьяна Анодина, специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, заслуженный деятель искусств РФ, руководитель Камерного оркестра Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова, ректор этого института Валерий Ворона и другие.