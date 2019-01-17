В Баку показали фильм, посвященный Национальному герою Азербайджана Алы Мустафаеву - ФОТО

В рамках Недели патриотического кино, организованной Министерством культуры Азербайджана и Главным управлением культуры города Баку в Центре Гейдара Алиева Ясамальского района, состоялся показ киноленты "Alı Zirvəsi", посвященной памяти Национального героя Азербайджана, известного тележурналиста Алы Мустафаева. Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в пресс-службе Управления. Режиссером фильма "Alı Zirvəsi" является Камаля Мусазаде.

В начале мероприятия прозвучал Государственный гимн Азербайджана, минутой молчания почтили память жертв трагедии 20 Января. Ведущий мероприятия Азер Зейналзаде рассказал о трагических событиях 20 Января.

Далее родные и близкие Алы Мустафаева рассказали о жизненном пути Национального героя Азербайджана, поделились воспоминаниями о нем, подчеркнули, что он был бесстрашным тележурналистом, который вел репортажи из горячих точек.

Затем вниманию участников мероприятия был представлен фильм "Alı Zirvəsi".

После показа фильма сестра Алы Мустафаева - Марал Мустафаева выразила признательность организаторам мероприятия, подчеркнув, что подобные ленты играют большую роль в воспитании молодежи в духе патриотизма.

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