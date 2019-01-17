В Баку пройдет литературно-художественный вечер памяти Сулеймана Алескерова - ВИДЕО

В Баку во Дворце Гейдара Алиева, 19 февраля в 19.00, пройдет литературно-художественный вечер "Карабах", посвященный 95-летию со дня рождения видного композитора, лауреата Государственной премии, народного артиста Азербайджана Сулеймана Алескерова, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Вечер организован Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения.

С участием мастеров икусств гостям будут представлены театрализованные номера из произведений Сулеймана Алескерова - "Gözəl Şuşa", "Gözlə məni", "Xəyala dalarkən", "Düşüncə", "Bilsəm sən gəlirsən", "Neylərəm", "Gözləyirəm", "İlk xatirə" и т.д.

Цена билета 10-50 манат. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az. Телефоны для справок: (012) 441-21-31, (050) 332-36-30

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Сулейман Эйюб оглы Алескеров родился 22 февраля 1924 года в Карабахе, городе Шуша. В 1948 году окончил с отличием Азербайджанскую государственную консерваторию и становится директором Бакинского музыкального училища. С 1949 по 1951 год - художественный руководитель оркестра Комитета кинематографии Азербайджана. В 1951-1952 гг. - руководитель ансамбля песни и пляски Азербайджанской государственной филармонии им. Муслима Магомаева.

В 1954-1956 гг. - начальник управления по делам искусства министерства культуры Азербайджана. С 1956 по 1958 год - дирижёр оркестра азербайджанских народных инструментов. С 1958 года являлся преподавателем, а с 1968 - доцентом консерватории. В 1958-1960 гг. - художественный руководитель Республиканского комитета по телевидению и радиовещанию, затем на протяжении 11 лет, с 1960 по 1971 год - директор и главный дирижёр Театра музыкальной комедии им. Шихали Гурбанова. С 1970 года возглавлял учебно-методический совет по музыкально-эстетическому воспитанию министерства просвещения Азербайджанской ССР. С 1991 по 2000 год - ректор Шушинского филиала консерватории, созданного по его же инициативе.

Композитор написал две оперы, двенадцать оперетт, две симфонии, симфонический мугам "Баяты-шираз", увертюры для симфонического оркестра, две симфонические поэмы, шесть кантат, произведения различных жанров для хора и оркестра народных инструментов и около 200 песен и романсов. Он также является автором ряда учебных пособий для общеобразовательных школ. Сулейман Алескеров ушел из жизни 21 января 2000 года.

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