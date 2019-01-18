В Баку пройдет Музыкальный фестиваль “Gəncliyə töhfə” - ПРОГРАММА

В Баку 1-3 февраля пройдет Музыкальный фестиваль "Gəncliyə töhfə" организованный министерством культуры Азербайджана для молодых композиторов.

1 февраля в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоится торжественное открытие фестиваля "Gəncliyə töhfə".

В этот вечер в исполнении Азербайджанского государственного симфонического оркестра им. Уз. Гаджибейли под управлением выпускника Венской консерватории, талантливого дирижера Мустафы Мехмандарова прозвучат произведения молодых композиторов Тахира Ибишова, Арзу Аббасовой, Илахи Исрафиловой, Тамиллы Ахадовой, Тогрула Салманова, Илахи Гасановой. Солировать будет пианистка Нармин Рзаева.

2 февраля в Филармонии состоится концерт Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов вместе с заслуженным коллективом хором Азербайджанского государственного ансамбля песни и танцев им. Ф. Амирова. Под управлением художественного руководителя и главного дирижера оркестра, народного артиста Агаверди Пашаева музыканты исполнят произведения Арзу Аббасовой, Вафы Багирзаде, Турала Мамедли, Севиндж Алиевой, Улькер Мамедли, Нармины Нагиевой, Севиндж Балабейовой, Лалы Джафаровой.

На закрытии фестиваля 3 февраля в рамках проекта "Gənclərə dəstək" состоится концерт, где также прозвучат произведения молодых композиторов. В нем примут участие Керем Акберов, Ага Алиев, Севиндж Балабейова, Айсель Азизова, Вугар Мамедзаде, Даниз Шарифова, Илаха Исрафилова, Раджаб Зейналов, Вафа Багирзаде, Тофиг Рзаев, Лала Ахмедова.

Отметим, что это третий фестиваль, в котором принимает участие проект "Gənclərə dəstək". Отрадно подчеркнуть, что за короткий период своего существования проект "Gənclərə dəstək", подготовленный Филармонией при поддержке министерства культуры Азербайджана, уже успел выступить на международной арене, несколько раз участвовал в международных фестивалях страны, а также отметился тем, что провел огромное число концертов в как в Филармонии, так и в Кирхе. проект "Gənclərə dəstək"

Начало всех концертов в 19:00.

Билеты можно приобрести в кассах города и на сайте iticket.az.

Н. Гасымова