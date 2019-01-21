В Театре оперы и балета в память о жертвах 20 января состоялся показ оперы "Интизар" - ФОТО

19 января на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета состоялся показ оперы председателя Союза композиторов Азербайджана, Артиста мира ЮНЕСКО, народной артистки, профессора Франгиз Ализаде "Интизар". Отметим, что данный показ оперы был посвящён Дню национальной скорби 20 января.

Написанное 11 лет тому назад, это крупномасштабное произведение, воплотившее в себе думы и чаяния азербайджанского народа, его патриотизм и веру в будущую победу, ещё раз глубоко взволновало многочисленную аудиторию, горячо приветствовавшую автора и исполнителей оперы. Согласно либретто, созданному ректором Бакинского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова, академиком Наргиз Пашаевой, вначале повествования мы видим счастливую семью, все чувства и помыслы которой находятся в ожидании предстоящей свадьбы Арифа и Мелек.

Но чёрные тучи, сгустившиеся над нашей Родиной, не дают осуществиться надеждам и мечтам этих людей. Разрушено все - города и села, цветущие сады и семейный очаги, все ввергнуто в хаос и опустение. Погибают все члены семьи, за исключением самого младшего сына - будущего Спасителя, запомнившегося нам по пению на празднестве обручения "Карабах шикестеси".

Музыка оперы захватывает с первых же нот своим драматизмом, красотой лирических мелодий, величественными хоровыми сценами, мастерской оркестровкой. С полной отдачей, глубоко прочувствовав весь трагизм разворачивающихся на сцене событий, создали свои оперные образы нежная Мелек (Инара Бабаева),страстный Ариф (Фарид Алиев),благородный Сеид-киши (Акрам Поладов),мать семейства, верная и заботливая Асли (Гарина Керимова). Не менее впечатляющими были и отрицательные образы оперы - Чужак в исполнении Ильхама Назарова и Иткин (Фахми Ахмедли). Неизменным и прекрасным исполнителем роли Раненного крестьянина все эти годы является Турал Агасиев.

Хорошо показал себя и хор театра (хормейстер -Севиль Гаджиева), хотя в него влилось немало новых, молодых исполнителей. И всем этим сложным и многосоставным "организмом" современной оперы темпераментно и высокопрофессиональны управлял музыкальный руководитель и главный дирижёр театра, лауреат международных конкурсов, заслуженный артист Эйюб Гулиев.

Постановщиком спектакля является главный режиссёр театра, заслуженный деятель искусств Азербайджана - Хафиз Гулиев.

Добавим, что опера "Интизар" со времени своего создания (2007) претерпела насколько редакций: она была представлена и в форме концертного исполнения (дирижёр народный артист -Фахраддин Керимов), и в форме красочной феерии всемирно известного оперного режиссера, артиста России - Дмитрия Бертмана на сцене Дворца Гейдара Алиева. На основе последней версии была создана фильм-опера (проект Фонда Гейдара Алиева под руководством Наргиз Пашаевой). Все эти различные интерпретации оперы ещё раз демонстрируют все ещё неисчерпанный творческий потенциал этого произведения, посвящённого трагическим и незабываемым страницам истории свободолюбивого азербайджанского народа.

Ф. Агаларова